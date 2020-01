Paso a paso te enseñamos a preparar dos mascarillas faciales caseras

Ahora esta tan de moda el tema del cuidado de la piel, cosa que creemos es muy bueno, pero no siempre tenemos la posibilidad de comprar las mascarillas o cremas que están en el mercado. Pero no te preocupes, aquí hoy te traemos alternativas, para que las hagas vos en tu casa, sin salir a comprar nada.

En esta nota te vamos a contar dos de nuestras preferidas, para esta época de tanto calor, que la piel necesitas mas hidratación que la habitual, ya que con la transpiración, pierde agua y minerales. Son esas que siempre me salvan cuando no tengo nada, y mi piel las pide a gritos.

Te preguntarás, ¿cómo te das cuenta que tu piel la necesita? Es simple, la ves opaca, la sentís tirante, o se pone sensible con cualquier cosa, como el calor o al mínimo rose, se puede enrojecer por zonas también.

Vamos a tener en cuenta que estas mascarillas también sean frescas para así descongestionar la piel.

¡Tip extra! Para esto es ideal reciclar un pote de alguna crema que ya se termino. Lo lavas bien con detergente y luego, una vez seco, lo limpias con una servilleta y alcohol. Si no tenés, elegí algún recipiente plástico que preferentemente no uses mucho en la cocina, aplica el tip de limpieza y dejalo reservado, para este tipo de uso. Igualmente, el día que vayas a utilizarlo, debes volver a realizar el procedimiento del alcohol.

Crema exfoliante para rostro

Esta crema casera se debe usar en el momento, ya que si no se pierde el efecto exfoliante de los granos de azúcar.

Ingredientes

Una cucharada sopera y media de crema hidratante para el rostro, o cualquiera que tengas.

Una cucharadita tamaño té de aceite: puede ser de almendras, oliva, coco, etcétera.

Tres cucharadas soperas de azúcar. A esta, previamente en seco, con alguna piedra o alguna material duro, la molemos un poco para afinar los granos. Recordá que vamos a prepararla para rostro y no es bueno que sea muy grueso para no dañar la piel, ya que la zona es sensible.

Preparación

Colocar todos los ingredientes húmedos en un recipiente, previamente higienizado. Mezclarlos bien hasta que queden unificados. A eso agrégale el azúcar, mezclá bien y ¡a usar se ha dicho!

Mascarilla humectante para rostro

Esta mascarilla puede conservarse en la heladera, bien tapada hasta tres días. Los días posteriores podés reutilizarla en el rostro o cualquier parte del cuerpo, te recomiendo que la uses para las manos.

Ingredientes

Una yema de huevo.

Tres cucharaditas tamaño té de aceite de coco, almendra, oliva, jojoba o cualquier otro (mejor si podés combinarlos, ya que así les aportas diferentes nutrientes).

Una cuchara sopera de miel.

Preparación

Poner en un bowl (previamente higienizado como te mencione antes) la yema de huevo, con el aceite, revolver y unificarlos. A eso luego le agregas la miel y volvés a batirla. Reservar la preparación en la heladera, al menos una hora antes de usarla, para que este fría. Así hace el efecto descongestivo que buscamos.

Modo de uso

Paso 1 : limpiar el rostro, NO te olvides de cuello y escote. Retirar el maquillaje en caso de que tengas, luego lavar la piel, con un jabón neutro y abundante agua.

: limpiar el rostro, NO te olvides de cuello y escote. Retirar el maquillaje en caso de que tengas, luego lavar la piel, con un jabón neutro y abundante agua. Paso 2 : exfoliar la piel con la preparación. Esparcir con movimientos circulares suaves y ascendentes, de adentro hacia afuera, en rostro, cuellos y escote. Una vez terminado el masaje, retirar con abundante agua fría.

: exfoliar la piel con la preparación. Esparcir con movimientos circulares suaves y ascendentes, de adentro hacia afuera, en rostro, cuellos y escote. Una vez terminado el masaje, retirar con abundante agua fría. Paso 3: colocar con un pincel la mascarilla, en rostro, cuello y escote. Si no tenés pincel, podes usar una gasita, un algodón o los dedos (pero resulta un poco engorroso). Dejar actuar 20 minutos, retirar con abundante agua tibia, hasta que no quede residuo. Secar la piel y colocar tu crema habitual de rostro y estás lista.

Ahora que ya no hay excusa, ¿cuándo te vas a tomar un momento para probarlas?

¡Esperamos tus comentarios! Queremos saber si te sirvió esta nota. Recordá que podés seguirnos en Instagram, compartirnos en tus historias y arróbanos, así seguimos creciendo en comunidad juntas @somosmujeresrevista.