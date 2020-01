Franco Caimi: “De los momentos más difíciles de este deporte”

El mendocino Franco Caimi tuvo una etapa muy difícil al mando de su Yamaha, la cual culminó en el puesto 28, a 30 minutos 47 segundos del triunfador del especial. Con el abandono tras la dura caída de su compañero Adrien Van Bereven y el retraso de Xavier De Soultrait, quedará como punta de lanza para el equipo.

“Hoy me toco pasar por unos de esos momentos más difíciles y crueles que tiene este deporte. Esos que por más que trabajemos y nos esforcemos tanto para llegar preparados a esta carrera, a veces simplemente la suerte, el destino o como quieran llamarle no esta de nuestro lado. Hoy me tocó socorrer a un compañero de equipo pero primero un amigo después de un fuerte accidente. Afortunadamente él está bien y cuidado por los médicos. Lo que quedó de la etapa para mi es historia, ahora es tiempo de enfocarme para mañana volver a salir con fuerzas y ganas”, afirmó Franquito.

Tras la tercera etapa, el primer rulo de la carrera, con salida y llegada en Neom, Ricky Brabec fue el vencedor con un tiempo de 3 horas 29 minutos 31 segundos sobre la Honda oficial y aventajó al chileno José Ignacio Cornejo, uno de sus compañeros de equipo, por casi seis minutos.

Una buena para Torli y compañía

Después de dos etapas muy difíciles, el navegante mendocino Ricardo Torlaschi junto al piloto kazajo Denis Berezovskiy culminaron en la 28ª posición el tercer especial, al mando del Can Am.

“Mejoramos el auto, tuvimos que hacer algunas reparaciones pero en líneas generales fue un día tranquilo. Ahora a descansar y recargar pilas para lo que viene. Otra etapa queda atrás y un nuevo desafío esta por venir”, puntualizó Torli.

Clasificación general y por etapa

La próxima etapa

Serán 219 kilómetros de enlace y 453 de especial que unirán Neom con Al-`Ula. Alternará pasos arenoso y tramos empedrados a partes iguales.

Además, no deberá confundirse velocidad con aceleración, ya que la dura navegación se encargará de realizar una clara selección.