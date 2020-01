El famoso actor Pablo Rago fue imputado formalmente por la justicia argentina este martes en el marco de la denuncia por violación que le realizó Érica Basile, una actriz y maquilladora quien conoció al actor en 2013 y denunció haber sido abusada durante una cita en el año 2015.

Fue a fines de 2019 cuando se hizo pública la terrible situación que vivió Basile con quien fuera protagonista de "Amigos son los amigos" y luego conductor de TVR y ferviente militante K.

Según contó en declaraciones a la prensa, Pablo Rago (cuyo verdadero nombre es Pablo Ragonese) y ella se conocieron hace más de 6 años, cuando él era el presentador del programa TVR que por entonces se emitía en Canal 9.

Dos años después acordaron una cita que terminó de la peor manera y por lo que decidió acusarlo en la Justicia.

"Fue un shock, no me lo esperaba. Fui a su casa porque me invitó, acordamos. Había química, nos besamos y estaba todo bien pero sucedió algo que no me esperaba. Me pidió una práctica sexual, me negué, se enojó, se puso agresivo, me insultó y hubo penetración no consentida. Yo me puse mal, me quería ir, pero él me maltrató (...). Sé que sólo él y yo sabemos lo que pasó. Él estaba fumando marihuana.

Después me fui y no lo vi más, pero él me mandaba videos (íntimos). No lo bloqueé porque había quedado pendiente un tema de trabajo que yo seguía esperando, pero nunca me respondió por eso. Me gustaría que salga a hablar y niegue lo que digo", relató la joven madre quien pidió que la causa llegue hasta las últimas consecuencias porque aseguró que lo que le hizo Rago le arruinó la vida.

"Me arruinó la vida porque me humilló. Me siento humillada por completo. Estoy entera por mis cuatro hijos, que los amo y son mi orgullo”, aseguró ante la prensa antes de que se conociera la imputación.

Por su parte, Alejandro Cipolla, el abogado de la denunciante, indicó este martes que se habilitó la feria judicial para poder continuar con el caso por lo que habría más novedades en los próximos días.

Por lo pronto, Pablo Rago deberá ponerse a disposición de la Justicia, mientras que en el plano profesional deberá responder a la prensa en el medio de la presentación de la película El robo del siglo, que recrea el robo al Banco Río de Acasusso en el 2006. El film, que lo protagonizan Guillermo Francella y Diego Peretti cuenta además con la participación de Pablo Rago, quien hace el papel de Sebastián García Bolster, conocido como el “Ingeniero” o “el Marciano”, a quien acusan de ser el director técnico del delito.

