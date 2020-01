Jimena Barón contó el motivo que la llevó a suspender un show que tenía previsto dar en Villa Gesell el pasado fin de semana. La autora de la Cobra reveló que sufrió una gripe con broncoespasmos que la obligó a quedar en cama.

"No arrancó el año como pensé. Lo que a su vez me lleva a pensar que Dios me tiene planes demasiado gigantes pero no quiere que me agrande. Tipo: si, té devorarás el 2020 pero calma wachina, empezarás pachuchina", fue la explicación que sumó la mamá de Momo en el posteo que hizo acompañada por una foto con un nebulizador.

Y dio el diagnóstico: "Gripe con broncoespamos".

Jimena Baron y el escándalo con su hijo

Hace pocos días, Jimena Barón volvió a las redes sociales después de la polémica que se generó a fin del año pasado cuando subió un video con su hijo Momo que terminó con comentarios muy desagradables, insultos y un mal momento para la ex de Daniel Osvaldo que terminó cerrando su cuenta.

Mirá el posteo que hizo Jimena quien ahora eligió J MENA como su nuevo nombre artístico.