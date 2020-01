Un buen arranque mendocino en el Dakar 2020

Vaidotas Zala, el campeón del Rally lituano, se impuso en la primera etapa de la categoría Autos en Arabia Saudita con el Mini 4x4 del equipo X-Raid, al cubrir los 319 kilómetros de especial, entre Jeddah y Al Wajh, en 3 horas 19 minutos 4 segundos.

Así, Zala, quien se convirtió en el primer lituano en vencer en una etapa de la especialidad, doblegó nada más y nada menos que a Stéphane Peterhansel, con el Mini de tracción simple, por 2 minutos 14 segundos.

Carlos Sainz completó los tres primeros puestos, con otro Mini de tracción simple, a 2 minutos 50 segundos del ganador. Nasser Al-Attiyah, quien dominó gran parte del tramo pero que perdió terreno ante tres pinchazos en diez kilómetros, y Bernhard Ten Brinke cerraron el quinteto de punta con las Toyota Hilux.

El mendocino Orly Terranova finalizó este primer día, con el Mini, en la séptima colocación, a 7 minutos 15 segundos de Zala.

La primera polémica del Dakar 2020 se dio entre Fernando Alonso y el mendocino Terranova, durante la etapa que abrió la competencia entre Jeddah y Al-Wajh, y quienes se encontraron en la ruta con algunas maniobras inesperadas del español sobre el argentino.

Terranova, que partió con el Mini detrás del Toyota de Alonso, protestó ante los organizadores sobre la acción del asturiano al arribar al control que no lo dejó pasar cuando lo alcanzó, y por ello perdió algo de tiempo, el cual elevó un reclamo para recuperar el mismo.

El español, como su compañero Nasser Al-Attiyah, también tuvo percances en el camino con algunas pinchaduras de neumáticos que le impidieron tener un primer día óptimo, y terminando 11º.

“No fue un día perfecto, pero bueno, intentando que todo sea lo menos problemático posible, lo hemos sacado adelante y el coche ha ido bien, sin sobresaltos, me he sentido muy a gusto", afirmó el asturiano, a lo que luego agregó: “Estoy contento, la primera etapa siempre es de una tensión extra, de empezar a rodar y de que todo salga bien y al final he tenido una etapa con algunas complicaciones”.