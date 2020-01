Temporal con lluvia y granizo en Alta Montaña provocó un alud sobre la Ruta 7

Cerca de las 18 de este sábado, se desató un intenso temporal en Alta Montaña. Afectó de lleno a las zonas más pobladas Potrerillos, Las Vegas y Valle del Sol.

Intensa lluvia y granizo fueron los protagonistas que provocaron corridas en los pobladores y turistas para ponerse al resguardo tanto ellos como sus vehículos.

Un dato importante a tener en cuenta es que Defensa Civil, advierte de posible peligro ante la crecida de ríos y arroyos en la montaña.

En el caso de llegar hasta un arroyo o río, no meterse con el auto hasta el margen del mismo, sino dejarlo más alejado ya que de ocurrir una crecida puede arrastrarlo con sus ocupantes adentro. También se solicita no acercarse a la orilla de estos cauces de agua, ya que el suelo es cenagoso, tiene piedras y puede ser profundo con diferentes corrientes que desde la superficie no se visualizan.

El temporal generó aludes de piedras que afectaron la Ruta 7 a la altura del Km 1.130 entre los túneles 2 y 5. Gracias al rápido accionar de las autoridades, se limpió el material rocoso que yacía sobre la calzada, habilitando de esta manera el tránsito hacia Chile.

Se informó además que la situación climática en Alta Montaña tiende a disminuir en cuanto a la intensidad de los parámetros de lluvia.

Cabe destacar las autoridades solicitaron a la población extremar los recaudos y recomiendan en primer lugar, informarse sobre el estado climático de nuestra zona cordillerana antes de emprender un viaje o actividad, ya que el pronóstico del tiempo generalmente es muy distinto al del llano.