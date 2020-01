Un terrible hecho se produjo en Misiones para Año Nuevo, una joven denunció que fue abusada sexualmente por un grupo de hombres y que a su vez uno de estos, filmó la secuencia y la amenazó con difundir el video si los denunciaba.

La víctima es una adolescente de 15 años, que habría sido interceptada por al menos cinco personas de sexo masculino, el pasado 1 de enero, cerca de las 8 de la mañana, en los baños públicos de la playa Sarandí perteneciente a la localidad misionera de Candelaria.

La madre de la joven de 15 años fue quien finalmente hizo la denuncia ( en la Comisaría de la Mujer de Fátima) por el aberrante hecho, y esta a su vez fue quien ratificó que en su hija se encontraba celebrando el comienzo de año en ese lugar.

Según la reconstrucción de los hechos, (en boca de la denunciante), la adolescente se encontraba junto a otro joven en el zona de los baños de la playa de Sarandí, pero cuando se quedó sola ingresaron a ese sector un grupo de hombres que habrían abusado sexualmente de ella.

Según trascendió, la menor habría sido abusada por tres sujetos mientras otros filmaban todo con un celular, al tiempo que la amenazaban con difundir el video si ella contaba o denunciaba el brutal episodio.

La víctima, reconoció a algunos de sus agresores, ya que aparentemente son amigos de su hermano y viven en el mismo barrio que ella, por lo que la Policía, con los datos precisos, actuó rápidamente y detuvo a los acusados.

Los detenidos hasta ahora son tres sujetos de 32, 24 y 21 años, que estarían implicados de manera directa en el abuso, sin embargo, se analiza cuales fueron las responsabilidades de otros dos detenidos ( son 5 en total) en el monstruoso hecho.

Trascendió que la Policía logró secuestrar el teléfono celular de cada uno de los implicados, aparatos que ahora deberán ser sometidos a diversas pericias tecnológicas.

Cabe destacar a que la víctima se le aplicó el protocolo médico para este tipo de casos, por lo que fue sometida a estudios y estos constataron la existencia de las lesiones.

Los brutales detalles del abuso sexual a la menor en Misiones

"Eran cinco en total, porque hay uno que filmaba pero no sabemos quién es, a ese mi hija no lo conoce, a los demás sí. Son conocidos del barrio, conocidos míos, yo soy amiga de la mamá de uno de los chicos, todavía no puedo creer todo esto”, contó la madre de la víctima a diario El Territorio.

"Creo que estas cosas pasan por el exceso de todo pero más que nada de alcohol, droga y vaya uno a saber que más. Mi hija me cuenta lo ocurrido y llora, dice que todo el tiempo ve la cara de uno de ellos que tenía los ojos saltados. Se reían y la filmaban. Ella esta dolorida, está lastimada y más a aún que les conoce a todos. Lo que a ella le pasó fue terrible, encima ese lugar es un gran asco. Hay orín, excremento. Uno de los chicos le tiraba cerveza por el cuerpo mientras le abusaban. La iban abusando de a uno, como si fuese un juguete. La dejaron tirada”, explicó crudamente la mujer al nombrado medio.

La mujer incluso contó que dos de los implicados se animaron a pedir que no los denuncien, pero ella expresó “pero cómo no voy a denunciar si arruinaron la vida de mi hija”, cerró la madre de la joven.