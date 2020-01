El fútbol femenino en la provincia de Mendoza ha ido creciendo, como en el resto del país. Los clubes de nuestra provincia han ido sumando mejoras para la disciplina femenina y ahora surgió una noticia que alentará a mejorar cada día mas. La Liga Mendocina de Fútbol nombró a Giuliana Díaz como presidenta del fútbol femenino mendocino.

¿Quién es Giuliana Díaz y cuál es su vínculo con el fútbol femenino?

Giuliana Díaz tiene 26 años, estudia periodismo deportivo y es actualmente jugadora del Deportivo Maipú. "Hace más de seis años que juego al fútbol, empecé en Luján Sport Club. Mi primera DT fue Anita Ontivero (icono del fútbol femenino de Mendoza)." comenzó diciendo la nueva dirigente.

A la hora de contar cómo se involucró con las temáticas del deporte y sus deficiencias, Díaz mencionó que "me fui fijando que no le daban el espacio que le correspondía y no porque no hubiesen partidos o falta de jugadoras sino porque no habían personas que le dieran la importancia necesaria. Soy una persona muy curiosa y hasta que no tengo lo que sueño no paro."

"No pensaba en llegar a la presidencia, quizás me veía como colaboradora o delegada pero me sorprendió un montón." narró la joven.

Sus ideas y proyectos para el fútbol femenino de Mendoza

En una reunión llevada a cabo en las instalaciones de la Liga Mendocina de Fútbol su flamante presidenta, Giuliana Díaz, dejó en claro tanto las problemáticas que tiene el deporte como así también sus ideas para aportar mejoras. Al respecto explicó que "el principal objetivo es tratar de cambiar el formato del torneo. Que no sea más ida y vuelta sino con dos zonas, que tenga una semifinal y final. La idea es que las familias vayan a la cancha y se pueda disfrutar de cada partido."

"Por otro lado tener un buen proyecto para la Selección mendocina, preparar torneos y amistosos para potenciar a todas las jugadoras. No puede estar parado el seleccionado de fútbol femenino. Tengo pensado crear la Copa Mendoza de fútbol femenino para dar a conocer el nivel provincial." adelantó la periodista.

Otras de las propuestas que se realizaron en la mesa del ente madre, es sobre la relación entre el Fútbol Masculino y el Femenino, el cual sería de mucho valor para lo que se viene y que además también se va a realizar un plan de comunicación entre la Liga Mendocina y los clubes.

Su equipo de trabajo

Dana Laterra acompañará a Giuliana Díaz en la Comisión de Fútbol Femenino de la Liga Mendocina. También es jugadora de fútbol y licenciada en Comunicación Social.