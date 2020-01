PRESTAMOS ANSES: ¿Cómo saber si me DESCONTARON la cuota del préstamo?

A principio de año, la Administración Nacional de Seguridad Social había anunciado dos medidas importantes a aplicar sobre los créditos o préstamos ANSES: en primer lugar, la baja de las tasas de interés para quienes solicitaran nuevos préstamos y, por otro lado, la suspensión del pago de cuotas por 3 meses (enero, febrero y marzo) para quienes tuvieran préstamos vigentes. Sin embargo, muchos titulares de préstamos han notado que en sus recibos sigue figurando el cobro de las cuotas a pesar del supuesto descuento.

En esta nota de El Ciudadano, te explicamos cómo verificar si te descontaron o no la cuota con una guía paso a paso.

¿Cómo saber si me descontaron la cuota del préstamo?

¿Quiénes NO deberían pagar la cuota?

Si estás dentro de los grupos de beneficiarios que no deberían pagar la cuota del préstamo ANSES en enero, febrero y marzo, podes comprobar si te descontaron o no el pago mensual por internet accediendo con tu CUIL y clave de seguridad social. A continuación, los pasos:

1. Accedé a MI ANSES a través del sitio web oficial del organismo.

2. Ingresá tu número de CUIL y Clave de Seguridad Social

3. Seleccioná el beneficio del que sos titular. Por ejemplo: "Jubilados y Pensionados"

4. Elegí la opción "Consulta de Recibos" e ingresá el periodo por el que querés consultar.

5. Verificá si en el recibo figura un ítem con el detalle del descuento.

IMPORTANTE: Según averiguó El Ciudadano consultando fuentes de ANSES, el organismo hará una liquidación complementaria a aquellos beneficiarios a los que se les haya descontado la cuota. Esto aún no tiene fecha definida, pero a través de esta liquidación se reintegrará el dinero de la cuota.

Los beneficiarios que no deberían pagar la cuota del préstamo son aquellos incluidos en los grupos especificados en la medida de los tres meses de gracia anunciada por ANSES. Estos son:

Jubilados

Pensión No Contributiva

Pensionados

Pensión Universal al Adulto Mayor

Asignación Universal por Hijo

Embarazo

Asignación Familiar por Hijo

Si sos titular de alguno de estos beneficios y en tu recibo NO figura el descuento, ANSES debería incluirte en una liquidación complementaria para reintegrarte el dinero correspondiente a la excepción de la cuota. Si te aplicaron el descuento y no abonaste la cuota, todo está en regla y no deberías recibir ningún reintegro.