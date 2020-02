El miércoles 5 de febrero arranca una nueva edición de "Rivadavia canta al País", con una grilla repleta de artistas, y desde La Coope charlamos con Natalie Pérez sobre un poco de todo: su disco, la expectativa que le genera estar en el escenario mendocino y cómo se viene este 2020.

La cantante de 33 años, viene de un 2019 bien arriba, con un gran ascenso en el mundo de la música luego de lanzar su primer disco “Un té de tilo por favor” y posteriormente su edición Deluxe, donde versiona algunos de sus temas junto a Coti, Fabi Cantilo, Lisandro Aristimuño, Los Caligaris y Loli Molina. “Con cada uno tuvo de ellos tuve un por qué invitarlos, y la verdad es que disfrute mucho compartir mi música con ellos”, con dijo la cantante de "Algo tiene".

Sobre su primer disco con contó, que a pesar de todo lo generado, lo está viviendo de una forma muy tranquila “Yo soy de Villa Urquiza, que es un barrio muy tranquilo, y me conocen de chiquitita. Mantengo todo igual y eso me ayuda mucho a tener un cable a tierra. La gente me tira buena onda por la calle, a veces me conocen solo como “Un té de tilo por favor” y eso me saca una sonrisa. Este camino es distinto, es un camino que estoy empezando con otra madurez, con miedos y con desafíos pero que estoy súper feliz de poder animarme a esto”. Al consultarle con quién le gustaría hacer una canción en un futuro respondió cortito: “¡No lo voy a decir así no me lo queman! Jaja “.

El sábado 8 de febrero Natalie estará en el escenario del Complejo Deportivo Municipal de Rivadavia, la misma noche que se presenten Jairo, Fabricio Rodríguez, Beto Moya (Humor), Los Filippis, Las 18 Cuerdas, Mabel Quiroga, hermanas Massa, Los Huarpes, Eluney Musri y Abel Pintos. “Tengo un lindo show para compartir con ustedes, estoy muy contenta de ser parte de un festival tan importante y solo espero que disfrutemos en familia y que pasemos una linda noche” augura la joven cantante. Ella no es nueva en la tierra del sol y del buen vino, como la definió en la charla, cada vez que visita la provincia la reciben con mucho amor. “Amo a Mendoza”.

Si vos te preguntas si todavía se pone nerviosa al subir al escenario, acá está la respuesta: “Los nervios empiezan a brotar segundos antes, entonces ahí me empiezo a preguntar ¿en qué me metí? Pero inmediatamente salgo al escenario, conecto con el público y todo se relaja. Disfruto mucho mucho estar en el escenario”. Y adelantó que “algo tiene” no va a faltar.

Lo que se viene

Natalie no deja de trabajar. “Estamos preparando el nuevo single que se llama “Te quiero y nada más”, sale con un hermoso video clip que lo filmamos en México y seguramente saldrá para fines de febrero”. ¡A estar atentos entonces!

Acá te dejamos "Algo tiene" junto a Los Caligaris para ir entrando en calor:



Mirá la grilla completa de Rivadavia canta al País

Martes 4 de febrero

Noche en familia y artistas locales.

Miércoles 5 de febrero

Wos, Yas Gagliardi, Que Dirán!, Warm up Djs Aka Delicia vs Lea Poloni y Kerny.

Jueves 6 de febrero

Noche Tropical. Rodrigo Tapari, ¡La Repandilla, ¡La Konga, ¡Los Chakales, Los Playeros, La Base y Eh!!! Guacho.

Viernes 7 de febrero

Tini Stoessel, Leandro Lovato, Skandalosa Tripulación, Adrián Sorrentino (Humor), Carlos Méndez, Kuyén, Banda Infanto Juvenil, Cuyo Guitarras, El Regreso, Hermanos Gómez, Cuarto Creciente, Viento Norte y Anabel Molina.

Sábado 8 de febrero

Abel Pintos, Natalie Pérez, Jairo, Fabricio Rodríguez, Beto Moya (Humor), Los Filippis, Las 18 Cuerdas, Mabel Quiroga, hermanas Massa, Los Huarpes y Eluney Musri.

Domingo 9 de febrero

Chaqueño Palavecino, Luciano Pereyra, Joaquín Aguilar, Beto Moya (Humor), Banda Blas Blotta, Munaycú, José Molina, Los Soñadores, La Creciente, Hermanos Vilches, Ariel Fernández y Facundo Capelloni.

Lunes 10 de febrero

Sebastián Yatra, Mya, V-One, Naiky Unic.