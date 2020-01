Un albañil devolvió $250 mil que encontró en un negocio en ruinas por un incendio

Un albañil alvearense, llamado Saúl Giménez, encontró 250 mil pesos mientras realizaba una changa. El dinero estaba entre los escombros de un negocio que quedó en ruinas después de un incendio. Sin dudarlo, se los devolvió a su dueño luego de comunicarse con él.

El dueño del dinero perdió todas sus pertenencias a causa del incendio. En el distrito de General Alvear, más precisamente en la zona de Las 5 esquinas, a este hombre no le quedó nada, ni sus muebles, ni su ropa, ni siquiera el negocio de su familia de 23 años con toda su mercadería.

El obrero de 31 años y padre de 4 hijos, encontró los fajos de dinero y se los entregó en mano al dueño, luego del mal trago del fuego y la pérdida de su casa.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-1-31-8-2-29-el-pronostico-del-tiempo-para-este-viernes-31-de-enero-en-mendoza

“Soy una persona que trabaja, que me las rebuscó para salir adelante, voy a la iglesia y me gusta hacer el bien. Por eso al ver la plata lo llamé para dársela”, dijo Saúl. Además “se lo que cuesta ganarse la plata día a día, y esta gente perdió todo. Vine a hacer una changa y ahora tengo trabajo todos los días. Todos tienen una recompensa”, agregó el albañil.

El dueño del dinero contó “cuando me llamó no lo podía creer, yo no lo conocía antes, pero puedo decir que es una persona excelente”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-1-30-22-57-29-se-confirmaron-dos-nuevos-casos-de-dengue-en-mendoza