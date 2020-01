Los deudores de créditos UVA marcharán al Banco Central

El colectivo de Hipotecarios UVA Autoconvocados expresó su "decepción" con el presidente Alberto Fernández porque las medidas anunciadas para los créditos "no cambian absolutamente nada en la bomba de tiempo" y ratificó la manifestación para hoy en el Banco Central.

Bajo la consigna "Vivienda sí, negocio no", la agrupación protestará desde las 17:30 en Reconquista 266.

Gabriela Spatari, abogada perteneciente al colectivo Hipotecados UVA Autoconvocados, dijo que los deudores le hicieron preguntas al presidente el Banco Central, Miguel Pesce, y a la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, pero "sólo hubo silencio".

Una solución de fondo para esta problemática que afecta a 120.000 familias en toda la Argentina había sido una de las principales promesas de campaña electoral de Fernández, por lo que los hipotecados le exigen al presidente que cumpla con su promesa.

"Para nosotros no se modifica absolutamente nada en el crédito. Tanto el capital como la cuota se sigue ajustando por inflación. Las familias pagan el crédito y luego no tienen para comer, porque no quieren perder sus casas", dijo Spatari.

La decisión tomada por el gobierno de Fernández es que los deudores se hagan cargo y paguen el descongelamiento de las cuotas en forma paulatina a lo largo del año, por lo que las cuotas irán creciendo incluso por encima de la inflación todos los meses.

"Yo pedí 1.924.000 pesos y ahora debo 4.400.000 pesos. Empecé pagando 14.000 pesos por mes y ahora estoy pagando 33.000 pesos", indicó Spatari, y aseguró que no es real el "tope" del 35% de afectación al salario que dice el gobierno haber aplicado.

Spatari afirmó que Pesce y Bielsa les dijeron a los deudores que en el caso de que la cuota supere el 35% del ingreso familiar, los deudores tienen que ir a negociar con su entidad bancaria una solución de forma unilateral: "Yo me pregunto: ¿Qué es lo que un deudor puede negociar con un banco? Nada", afirmó.

Además, indicó la abogada, la normativa financiera internacional indica que no se puede afectar más del 30% del ingreso familiar al pago de un crédito hipotecario: "Se lo planteamos a Bielsa y a Pesce. Nos miraron y no dieron respuesta", contó la deudora.

Por ello, la deudora e integrante del Colectivo de Hipotecados UVA Autoconvocados aclaró que lo único que hizo la gestión Fernández es tomar es una decisión para aquellas personas a las que había alcanzado el congelamiento ahora paguen en forma paultina el descongelamiento.

"No hay ninguna respuesta oficial de fondo. Esto es solo para no hacer una salida tan agresiva del congelamiento que hizo la gestión de Mauricio Macri, que ya se había dado cuenta que estos créditos eran insostenibles", afirmó Spatari.

El colectivo publicó un comunicado que reza: "El gobierno acaba de anunciar un plan para descongelar las cuotas de las familias con cuotas congeladas desde agosto 2019. No hay solución de fondo para los créditos UVA. El sistema no se toca. Los Hipotecados UVA estamos profundamente decepcionados".