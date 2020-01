La actual intendenta del departamento Santa Rosa, Florencia Destéfanis salió a defenderse de las críticas que recibió luego de designar a su madre, Adriana Aveiro, como jefa de la Asesoría Letrada.

La acción fue tildada de "nepotismo" por algunos medios de comunicación pero también en la arena de las redes sociales, una vez que se oficializó el nombramiento.

La ex Reina Nacional de la Vendimia 2010, salió al cruce de sus detractores dando argumentos a favor de su progenitora para dicha función: "no existe hoy ningún abogado o abogada residiendo en el departamento de Santa Rosa” y que "fue una decisión basada en la experiencia acreditada a lo largo de su carrera dedicada al derecho administrativo".

Destéfanis, que representa la vuelta del peronismo al comando de Santa Rosa, luego de cuatro años en lo que gobernó la radical Norma Trigo, dijo que no hay incompatibilidad alguna en la nueva designación al tiempo que destacó que "fue asesora letrada de la Municipalidad de Santa Rosa cuando Antonio Ponce era Intendente, luego fue asesora 16 años en la Municipalidad de San Martín, 12 de los cuales fue Jefa de Asesores con acuerdo del Honorable Consejo Deliberante".

"Su designación encuadra dentro del art. 105 de la Ley 1079 que expresa que el contador, el tesorero y los asesores técnicos de la intendencia, serán nombrados y removidos con acuerdo del concejo deliberante. La designación de la Dra. Aveiro fue aprobada por unanimidad de los presentes incluidos dos concejales del Bloque Cambia Mendoza", agregó la ex soberana vendimial en el comunicado con el que pretende dar fin a la polémica.

"Cabe agregar que se trata de una designación temporaria, no goza de estabilidad y expirará cuando la intendente lo decida o bien al final de su mandato. Es un cargo político que requiere idoneidad técnica y compartir el proyecto político", afirmó Destéfanis y a su vez criticó a la Oficina de Ética Pública por advertir que la maniobra pretendida por ella, no era correcta: "El artículo 7 de la ley 8993 define las incompatibilidades para ocupar cargos públicos evaluando el parentesco entre funcionarios, con algunas excepciones, por ejemplo que 'acredite la idoneidad en el cargo'. ¿Cómo se define la idoneidad? Es algo que escapa la ley y no está definido ni reglamentado", argumentó la mujer.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-1-30-12-8-4-productores-vitivinicolas-tendran-lineas-de-credito-por-700-millones-de-pesos

"En virtud de lo que he expresado es que está a las vistas que la Oficina de Ética Pública sólo investiga los casos de funcionarios de Municipios que no comparten el color político del Gobernador que los nombró sin que ninguno de ellos pasara por ningún concurso público que acreditara su idoneidad", sumó Florencia dando la nota de polémica en torno a su pensamiento personal sobre esa dependencia pública.

"La Oficina de Ética en un dictamen preliminar entiende que la idoneidad se acredita a través de un concurso público pero en este caso se trata de un cargo político, no de carrera ni con la estabilidad que te otorga un concurso", finalizó.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-1-29-19-46-30-el-municipio-de-tunuyan-creo-el-area-llamada-nueva-masculinidad

"La vara es distinta por ser la única mujer Intendenta de Mendoza?, ¿opositora? ¿Por tener gente de confianza con idoneidad comprobada en mi equipo, o por haber sido Reina nacional? Estoy a disposición de todos los entes de control, mientras seguimos gestionando por Santa Rosa", lanzó en Twitter la intendenta de Santa Rosa junto a su comunicado.

¿La vara es distinta por ser la única mujer Intendenta de Mendoza?, ¿opositora? ¿Por tener gente de confianza con idoneidad comprobada en mi equipo, o por haber sido Reina nacional? Estoy a disposición de todos los entes de control, mientras seguimos gestionando por Santa Rosa pic.twitter.com/gM81JDuqdU — Flor Destéfanis (@FlorDestefanis) January 30, 2020

El mensaje completo de Florencia Destéfanis

"Vecinos, a raíz de algunas notas periodísticas que han tomado trascendencia en los últimos días quiero contarles como son las cosas en realidad.

Considero que gran parte de lo que ha trascendido en los medios tiene una intencionalidad política. El nombramiento de la Dra. Aveiro, mi mamá, fue una decisión basada en la experiencia acreditada a lo largo de su carrera dedicada al derecho administrativo. Fue asesora letrada de la Municipalidad de Santa Rosa cuando Antonio Ponce era Intendente, luego fue asesora 16 años en la Municipalidad de San Martín, 12 de los cuales fue Jefa de Asesores con acuerdo del HCD. Cabe destacar que no existe hoy ningún abogado o abogada residiendo en el departamento de Santa Rosa. Hoy la oficina de ética pública investiga la designación de la Dra. Aveiro en el cargo de Asesora Letrada, por ser mi madre. Sin embargo, el artículo 7 de la ley 8993 define las incompatibilidades para ocupar cargos públicos evaluando el parentesco entre funcionarios, con algunas excepciones, por ejemplo que “acredite la idoneidad en el cargo”. ¿Cómo se define la idoneidad? Es algo que escapa la ley y no está definido ni reglamentado.

Desde nuestro lugar, consideramos que la idoneidad se encuentra debidamente acreditada con la experiencia mencionada. Su designación encuadra dentro del art. 105 de la Ley 1079 que expresa que el contador, el tesorero y los asesores técnicos de la intendencia, serán nombrados y removidos con acuerdo del concejo deliberante. La designación de la Dra. Aveiro fue aprobada por unanimidad de los presentes incluidos dos concejales del Bloque Cambia Mendoza. Cabe agregar que se trata de una designación temporaria, no goza de estabilidad y expirará cuando la intendente lo decida o bien al final de su mandato. Es un cargo político que requiere idoneidad técnica y compartir el proyecto político. La Oficina de Ética en un dictamen preliminar entiende que la idoneidad se acredita a través de un concurso público pero en este caso se trata de un cargo político, no de carrera ni con la estabilidad que te otorga un concurso.

En virtud de lo que expresado es que está a las vistas que la Oficina de Ética Pública sólo investiga los casos de funcionarios de Municipios que no comparten el color político del Gobernador que los nombró sin que ninguno de ellos pasara por ningún concurso público que acreditara su idoneidad. Tan evidente, que en la gestión de Norma Trigo que terminó hace dos meses, la Intendenta nombró a su propia hermana en el cargo de Directora de Educación de la Municipalidad de Santa Rosa. O el mismo Omar De Marchi que había nombrado a su sobrino Sebastián Bragagnolo como Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Lujan siendo que se encuentra en las incompatibilidades del art. 7° mencionado en el tercer grado de afinidad.

No pongo en cuestión la idoneidad de esas personas para los cargos que fueron nombrados, sino la subjetividad con la que se evidencian las investigaciones de la Oficina de Ética Pública.

Sin más, me encuentro a disposición de la Oficina de Ética Pública y principalmente de mis vecinos, para seguir trabajando juntos y no desviarnos de nuestros objetivos, el desarrollo de Santa Rosa. Gracias".