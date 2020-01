Bloquean un crucero en Italia por sospechas de coronavirus

El barco Costa Esmeralda, que se encontraba haciendo un crucero por varias ciudades del Mediterráneo, fue bloqueado en Civitavecchia, Italia; por la sospecha de contagio de coronavirus.

Una mujer de 54 años de Macao se presentó ayer en el hospital del barco con fiebre alta y problemas respiratorios. Inmediatamente la pusieron en confinamiento solitario junto con su compañero (quien, según lo aprendido, por ahora no tiene síntomas).

Los dos abordaron el barco en el puerto de Savona y habían llegado de Hong Kong a Malpensa el 25 de enero. Después de detenerse en Marsella, Barcelona y Palma de Mallorca, el barco atracó en Civitavecchia por la mañana.

La alarma sonó esta mañana al ingresar al puerto, una operación para la cual siempre es necesaria la autorización de salud marítima. El médico de a bordo, según informan las agencias, informó que uno de los pasajeros tenía síntomas "sospechosos" en relación con el coronavirus. Entonces los controles comenzaron de inmediato. Unas 7 mil personas (pasajeros y personal) están bloqueadas a bordo de la Costa Smeralda, esperando los resultados de los controles por parte del personal médico.

Pasajeros a bordo

"No nos dicen nada, no sabemos mucho. Estamos ubicados en varios puntos de encuentro", explican los pasajeros a bordo en las redes sociales. "No dicen nada más que hacerse los controles de salud, pero se suponía que debían durar 30 minutos, pero ha pasado mucho más tiempo", "acabo de hablar con la recepción porque quieren que salgamos de la cabina e iremos todos a los puntos de encuentro. Pero si hay ¿Es un caso de virus, no es mejor quedarse en el lugar? "La situación no parece serena en absoluto", escribe un pasajero.

La Oficina del Capitán de Puerto, que maneja el caso, explicó que la situación está bajo control y que debería liberarse en unas pocas horas. "Por ahora solo estamos lidiando con un caso sospechoso y nadie ha bajado del barco. Se han activado los canales sanitarios. No debemos dar la alarma, porque hay una emergencia en curso, pero estamos lidiando con la mayor profesionalidad y competencia", dijo el alcalde de Civitavecchia Ernesto Tedesco.

"Nuestra prioridad es garantizar la salud y la seguridad de los huéspedes y la tripulación. La compañía se ha puesto a disposición de la autoridad sanitaria y seguirá estrictamente sus instrucciones. Costa Cruceros aplica los procedimientos pertinentes establecidos en estos casos por las autoridades sanitarias internacionales e italianas. El barco actualmente atracado en Civitavecchia vino de Palma de Mallorca y actualmente realiza cruceros de una semana en el Mediterráneo occidental ".

Mientras tanto, las muestras tomadas por el personal de salud de los dos casos sospechosos de coronavirus han salido de Civitavecchia hacia el hospital Spallanzani en Roma, donde se llevarán a cabo los análisis.