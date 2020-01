Una rosarina recomendó lugares turísticos de Mendoza y revolucionó Twitter

Hay quienes aseguran que Mendoza es uno de los sitios más completos y lindos para visitar en Argentina. Sea la época que sea, en esta provincia hay múltiples opciones para disfrutar.

Con la Cordillera de los Andes como bandera, esta ciudad ofrece una gran variedad de atracciones. Vos, ¿ya te diste una vuelta?

Mendoza maravillosa

La actividad económica está vinculada al comercio, la industria de servicios y principalmente la actividad turística, en torno a la industria vitivinícola, por lo cual, junto con otras ciudades del mundo, es denominada 'Capital Internacional del Vino'.

Es quizás para los jóvenes, una ciudad turística por excelencia, ya que cuenta con una variada oferta cultural y actividad nocturna, además de un destacado centro universitario.

Gracias a la gran cantidad de inmigrantes -principalmente italianos y españoles- que llegaron a este territorio, entre el último cuarto del siglo XIX y el primer cuarto del siglo pasado, es que su fisonomía tiene una muy notoria influencia europea. Esto puede apreciarse en los estilos arquitectónicos, en las amplias avenidas y calles arboladas.

Tierra de sol y del buen vino

Una rosarina pasó por Mendoza y, enamorada de varios sitios, decidió hacer un hilo en Twitter con opciones baratas para conocer la provincia. "Es una de las provincias más lindas y accesibles del país. Espero que les sirva amigues", indicó Faustina Plano en su tw, que hasta el momento de publicación de esta nota, cuenta con 40.800 likes y 4.800 retweets.

Voy abrir un hilo con opciones MUY BARATAS para conocer un poco de Mendoza. Es una de las provincias más lindas y accesibles del país. Espero que les sirva amigues — Faustina 💚 (@Faustinaplano) January 28, 2020

En su 'top seven', la joven ubicó en el puesto número uno a Potrerilos. "Es un pueblito ubicado sobre la cordillera de los andes a 70 km de Mendoza. El pasaje sale $80 (OCHENTA PESOS!!!!). Si compras ida y vuelta te hacen promos. Es para quedarse mil horas tomando mates mirando el paisaje", justificó.

En segundo lugar, recomendó las termas de Cacheuta. "Está a 40 km y el pasaje sale $60. Es real, les juro. La entrada sale $350 (hacen descuento a estudiantes) y está lleno de piletas con distintas temperaturas. Además, está rodeado de lugares hermosos para comer", indicó.

Para Faustina, el puesto tres lo mereció Penitentes. "QUE LUGAR MAN. Es él más lejos, pero vale la pena. Está a 180 km de Mendoza, el pasaje sale $250. Si quieren pueden ir hasta Uspallata y alquilar ropa de nieve, pero no es necesario (además pagan doble pasaje)", comentó la muchacha.

Puesto cuatro: Cerro de la Gloria. "Esto es en Mendoza y es muy lindo. La entrada es gratis y está genial para un dia tranqui. Está dentro del parque San Martín y hay bondis que te alcanzan hasta la puerta, pero es gigante y está bueno hacerlo caminando".

En el quinto lugar, ubicó el departamento de Maipú. "Mira si nos vamos a ir sin ir a una bodega. Mendoza tiene Metrotranvía, que es como un trencito que va por el centro de la ciudad, su última parada es Gutiérrez donde está la bodega López. Es gigante y te hacen un city tour gratis. El pasaje creo que sale $30", informó.

En el sexto, recomendó el distrito lujanino Chacras de Coria. "Es como una comuna dentro de Luján de Cuyo. Es super lindo para ir a pasar un rato. Hay muchas bodegas, opciones gastronómicas hasta incluso gourmet (eso no les puede decir el precio, otro level) Se llega en bondi creo que el boleto sale $25".

Y por último, no dejó pasar por alto la Avenida Arístides, de Ciudad. "Esta cerca del centro y son calles de TODOS bares y cervecerías re piolas, una locura lo único malo es que cuesta irse", advirtió.

La repercusión del tweet fue tal, que la ministra de Cultura y Turismo, Mariana Juri, retwitteó lo publicado por la rosarina. "Comparto este hilo con excelentes recomendaciones de una turista. Muchas veces me consultan que hacer en forma económica y estas opciones me parecieron geniales. Mendocinos, esto que tenemos tan cerquita no se lo pierdan", destacó Juri, además de agradecerle a Faustina e invitarla nuevamente a la provincia.