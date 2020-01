"Conectar Igualdad": regresa el programa que reparte netbooks en las escuelas

El Gobierno nacional anunció este jueves el retorno del programa educativo 'Conectar Igualdad'. La viceministra de Educación destacó que la decisión es "renovar el programa, ponerlo en marcha y usar los diversos soportes". En ese sentido, se detuvo en el uso del celular por parte de los chicos, y agregó que los móviles son prácticamente computadoras.

Con la misión de reducir la brecha digital, desde 2010 la Nación entregó netbooks a estudiantes y docentes de escuelas públicas del país. En la misma sintonía, 'Conectar Igualdad' incluía la generación de contenidos para que trabajaran alumnos y docentes. No obstante, cuando asumió Mauricio Macri el programa no siguió su curso, el mismo dijo al respecto: "¿De qué servía repartir computadoras si las escuelas no tenían Internet? Es como repartir asado y no tener parrilla".

"Ademas de este programa, vamos a sumar la campaña nacional de lectura", agregó la funcionaria, quien destacó que su implementación "va a llevar varios meses" ya que hay diferencias territoriales, porque en algunas provincias sostuvieron el programa por su cuenta y en otras no.

Complemento del Plan de Lecturas

La semana pasada, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Educación, Nicolás Trotta encabezaron el acto del relanzamiento del Plan Nacional de Lecturas. Este fue creado durante la presidencia de Raúl Alfonsín en 1984 con el objetivo de llegar a millones de chicos y adolescentes, así también como a sus familias.

En la ocasión, el ministro destacó que el plan “se vincula a lo que nosotros consideramos que es una política central en términos educativos para los tiempos que vienen”, al tiempo que sostuvo que permitirá que las familias argentinas “se puedan apropiar del derecho a la lectura como una herramienta que tendrá impacto".