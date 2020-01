Un joven de 22 años fue asesinado por dos delincuentes que lo abordaron para robarle la moto en la localidad de San Antonio de Padua, en el partido bonaerense de Merlo.

Dos sospechosos, de 18 y 22 años, fueron detenidos por el crimen de Alejo Ipuche, cometido en Avenida Rivadavia y Directorio, a una cuadra de la comisaría local: sin embargo, horas después recuperaron la libertad.

"No se sabe si son los culpables porque no coincide todo lo que se dice. Estamos pidiendo justicia y que el fiscal no deje de investigar", manifestó el hermano de la víctima, Mauro.

En declaraciones a TN, agregó : "Hay cámaras, hay un centro de monitoreo donde está todo grabado. Mi hermano se dirigía a la casa de una chica que recién comenzaba a conocer cuando fue interceptado por dos delincuentes que quisieron robarle la moto".

Ipuche murió en el lugar como consecuencia de los disparos, mientras que los asesinos no pudieron arrancar el vehículo robado y escaparon en el que habían llegado.

"En la filmación se ve que Alejo se baja de la moto, se agacha, les da las cosas y da un paso para atrás pero igual lo ejecutaron de dos tiros. Lo mataron a sangre fría", relató el hermano del joven asesinado.

Por su parte, Jorge, tío del joven asesinado, expresó: "Es todo muy confuso, a la mañana decían que los habían agarrado y después decían que no eran. Nosotros queremos justicia verdadera. No queremos que sea una estadística".

"Con la madre queremos hablar con el presidente (Alberto Fernández), el gobernador (Axel Kicillof) o la ministra de Justicia (Marcela Losardo), necesitamos que se den cuenta de que esto así no puede seguir", reclamó.

La causa quedó a cargo del fiscal Mario Ferrario, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del Departamento Judicial Morón, y fue caratulada como un "homicidio criminis causa".