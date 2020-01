Fuerte puja de intereses entre empresarios vitivinícolas

Según consta en una iniciativa que se ha planteado en el seno de la Legislatura, se gestiona que la prórroga del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) 2030 no se concrete. El argumento es que el mismo no ha servido para dar soluciones a problemas que hoy afectan a la vitivinicultura. Un ejemplo que se esgrime es la profunda baja en el consumo que sufre el vino en el mercado interno.

La movida la lleva adelante la diputada Josefina Canale (PDP), quien asegura con duros argumentos, que “el PEVI solo sirvió a un grupo selecto de empresarios del sector y no al grueso de productores y bodegueros que aportan alrededor de $325 millones para mantener el plan. Por lo que se hace necesario que todos los sectores se sienten a rever la situación de toda la vitivinicultura”.

Para estamentos involucrados en el PEVI, “Canale y quienes la rodean son serviles a los intereses de algunas empresas grandes que no les interesa hablar con la COVIAR sobre los problemas reales, como el precio del vino, la uva y las condiciones en las que se les paga a los pequeños y medianos productores”.

Sentarse a fin de año a reestructurar un nuevo plan estratégico

Diario El Ciudadano entrevistó a la diputada Josefina Canale, quien sobre su iniciativa dijo: “Desde hace varios años que recibimos inquietudes de productores vitivinícolas sobre el pago que deben hacer al PEVI. Por eso es que planteo que no se le otorgue otra prórroga al mismo, cuya expiración es a finales de este año. Por lo que sería una buena oportunidad de discutir bien a fondo toda la política que hace al sector y su problemática”.

“Los productores –agregó- quieren dejar de pagar este plan que es financiado por privados, con algunas intervenciones del Estado. Lo hacen por los escasos resultados que ha tenido, como por ejemplo la estrepitosa caída del mercado interno de vinos. Tampoco que haya podido aumentar las exportaciones. Por lo que considero inadmisible que los productores y bodegueros, sigan poniendo dinero, que implicaría la prórroga del PEVI hasta el año 2030. Se necesita realmente saber qué se puede y debe hacer con la vitivinicultura”.

Al consultarle el porqué del reclamo en la Legislatura, respondió, “hemos sido caja de resonancia de las inquietudes que nos han dejado los productores. Implica que vamos a levantar nuestra voz y que se escuche la problemática que los afecta. Le debo aclarar que hacen seis años que venimos abordando este tema, donde los productores vienen planteando que colocan fondos en un lugar donde no existen ni respuestas, ni soluciones a los problemas que los afectan. La COVIAR está dividida y con la oposición de los sectores más representativos que se niegan que se concrete una prórroga sin fundamentos sólidos”.

Finalmente aseguró, “el PEVI solo ha servido para preservar espacios políticos institucionales que les permiten figurar en los aparatosos desayunos vendimiales sin ningún resultado. Momentos que son solventados por productores y viñateros que abonan alrededor de $325 millones. Lo grave es que los talleres que argumenta la COVIAR carecen de verdadera representatividad, ante la ausencia importante del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este y de Bodegas de Argentina”.

La COVIAR fue a buscar soluciones ante el gobierno nacional

También dialogó con El Ciudadano Sergio Villanueva, de la Unión Vitivinícola Argentina. Muy molesto con el tema, expresó: “Yo no la conozco a la diputada, pero sé que hace seis años que viene panfleteando contra la COVIAR y entiendo que es un planteo desde una visión ideológica. Por lo que primero pregunto, ¿en qué no está de acuerdo de lo planteado por la corporación ante el ministro de la Producción de la Nación Matías Kulfas? Porque en ese encuentro, llevado a cabo recientemente, se planteó la rebaja de aportes patronales donde el funcionario nos adelantó que están estudiando aportes patronales por zonas. También se habló de la devolución del IVA online, que para nuestros pequeños exportadores es muy alto e imposible de cumplir”.

Al dar más detalles del encuentro en Buenos Aires, acotó que “en la reunión con Kulfas estuvo el ministro de Economía de la Provincia, Enrique Vaquié, y allí se abordó además el tema de los fondos para cosecha y acarreo, para saber cuánto deben aportar la Nación y el Fondo para la Transformación y el Crecimiento. De cuánto es el subsidio de tasa, la problemática del agua y el tema costo energético. Entonces, decir que no se está de acuerdo con eso... la verdad que no sé qué decir”, reflexionó.

Sin perder el tono álgido, continuó: “Me gustaría que la Legislatura y los que la rodean que plantean estas cosas observen qué está pasando en otras actividades industriales de Mendoza que no están organizadas, que no tienen plan y no tienen una visión de largo plazo”.

“Por eso, le reitero, es un ataque directo organizado. Es salir a pegarle a la COVIAR, por ejemplo por el desayuno vendimial, porque les molesta que el humilde productor se siente en una mesa única. Ellos prefieren un almuercito de toque social, con sectores selectos y muy aristocráticos”, consideró.

Y agregó: “Ella (Canale) dice que no cumplimos los objetivos y yo le digo que el que no cumplió es el país. Hace diez años que tiene una macroeconomía claramente en contra de la agricultura, con retenciones, bajas de reintegros, con 50 % de inflación y tasas de interés que han llegado al 80 % que hace imposible la agricultura”.

“En conclusión, el gran drama argentino, la tragedia nacional es su clase dirigente, como los que aquí tenemos. No solo en política, también en la empresaria. Existen algunas empresas grandes que no quieren hablar con la COVIAR y envían a algunos amigos, como la diputada, a atacar a la entidad. La estrategia es no hablar del precio del vino, de la uva y las condiciones en las que se le paga al productor que enfrenta crisis sin que nadie de ese sector arrime soluciones”, finalizó Villanueva.