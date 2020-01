Tensión por el coronavirus: el relato de una argentina que vive en China

Ya son 132 los fallecidos y casi nueve mil los casos confirmados de coronavirus. Si bien se están tomando medidas preventivas para evitar que se siga expandiendo, esta nueva cepa ya legó a América.

Camila Morello, estudiante de Mar del Plata, hace dos años que vive en Hangzhou, China, y habló de su experiencia en radio Mitre. “Se vive algo especial ahora por el tema del virus. El país está revolucionado. Si bien el virus comenzó en Wuhan y la mayor parte del riesgo está allá, en China el transporte es muy conveniente entonces es fácil ir de un lugar a otro. Por eso el virus se expande de un lugar a otro".

Explicó que por el Año Nuevo chino, hay mucho flujo de personas que regresan para estar con sus familias, y esta situación ha colaborado para que el virus se expanda más rápido.

“Creo que el Gobierno actuó lo más rápido que pudo, trató de concientizar a la gente. Estamos todos lavándonos las manos continuamente, compré cuatro jabones bactericidas. Hay que usar barbijos, hay dos clases que se pueden usar: el quirúrgico y el que se llama 90. Te dicen que no se puede salir de la casa. Si vas a tomar el subte, no hay nadie, autos en la calle no hay tantos. Pero solamente hay gente trabajando en la calle, porque hay lugares abiertos. Se paralizó todo", contó.

Agregó que por esta festividad, tienen ocho días de vacaciones, pero este período se extendió y finalizará el 3 de febrero. En tanto, las clases comenzarán más tarde. "Están cerrados algunos aeropuertos, la gente no viaja tanto y se encierra lo que más puede. Yo hace ocho días que estoy encerrada, sin salir y no me dejan volver a mi universidad porque hay una política nueva donde no sale ni entra nadie a las universidades".

“Ahora dicen que en estas dos semanas va a aumentar el número de los confirmados, de los curados y de la gente que va a morir. Después de dos semanas se va a normalizar y va a empezar a bajar", remarcó Morello.

Según comentó la joven, todo habría comenzado en el mercado de pescados de Wuhan. "Cuando vas a un mercado acá te los matan (a los animales) en el lugar, es todo fresco. Escuché que hay un sector que vendía animales salvajes para el consumo, obviamente que los animales estaban con el virus. A los chinos les encanta comer cosas exóticas, las palomas son un plato normal".

“Lo que se puede tratar son los síntomas. Si tenés fiebre, dificultad para respirar y tos, tenés que ir al hospital. Si no tenés los síntomas, no tenés que ir al hospital, porque te podés contagiar. No hay vacunas, pero se está tratando de encontrar", marcó.

Por último, comentó que como ciudadana sigue la evolución geográfica de los casos de coronavirus a través de un mapa online.