Eliminan las mesas de marzo para alumnos secundarios que deben materias

La Dirección General de Escuelas (DGE) quitó la mesa examinadora de marzo para alumnos secundarios que adeudan tres materias. Graciela Orelogio, subsecretaria de Educación, indicó en radio Mitre, que dicha instancia no estará en el calendario 2020.

Orelogio indicó que los directores planteaban que esta mesa no traía grandes resultados y que de hecho "traía mucho desorden institucional". "Se daba entre el inicio de clases y los chicos rendían, entonces los chicos pertenecían a dos cursos, el del que venían por si repetían y al que pasaban por si rendían bien la materia", aseguró, además de destacar que muchos alumnos quedaban afuera de las instituciones esperando vacantes.

Aseguró que "esa mesa no significó un cambio sustancial en la promoción. No es que por esa mesa promocionaba una cantidad impresionante, los datos eran muy pobres. En general, en toda la provincia, no tenía resultados importantes".

Esta decisión se tomó en diciembre y, según la subsecretaria de Educación, "ha sido, tal vez, una desprolijidad darla a conocer tan tarde. Pero la decisión se tomó en este mes cuando los directores comenzaron a llamar. Muchos directores estaban informados, la gran mayoría, de que esta mesa no iba a existir. De hecho, la gran mayoría de las escuelas lo ha dado a conocer a sus alumnos".

Confirmó, a su vez, que "para promover para el año inmediato superior, los estudiantes pueden adeudar, como máximo, dos espacios curriculares correspondientes al plan de estudio, del año cursado anterior o de un año anterior, en caso de chicos que están más allá de 2º". En febrero, tienen tiempo de presentarse del 19 al 21.

Lo que importa es el aprendizaje

Si bien Orelogio no entregó una estadística, aseguró que el año pasado, en Mendoza, unos 7 mil chicos se llevaron más de tres materias a febrero. De ellos, la mitad las sacó en esa mesa y de los que adeudaban tres materias, entre el 10 y el 12 por ciento, se presentaron a rendir en marzo.

"La mesa de marzo no tiene impacto, la de febrero sí. También tenemos que entender que una mesa más a los chicos no les genera mayor aprendizaje, lo que le genera aprendizaje es que estén estudiando. Por eso deben estudiar todo el año, para no llegar a esto. En caso de llegar, sabemos que en febrero hay que hacer el esfuerzo para que en marzo los padres, chicos y docentes sepamos en qué año están", resaltó.

Principalmente, el objetivo es que los chicos aprendan. "No todos aprenden con el mismo ritmo ni en primaria, ni secundaria ni tampoco en la facultad. Sí nos deberíamos preguntar por qué tenemos algunos establecimientos donde tantos chicos repiten. Ahí sí tendríamos que repensar las prácticas docentes y el rol de los padres", dijo.

“En Argentina los estudios secundarios son obligatorios. Los padres tenemos la responsabilidad de hacer que los chicos terminen el secundario, porque hay una ley que los obliga", finalizó la subsecretaria de Educación.