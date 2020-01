Alfredo Cornejo le pidió a Macri que se llame a silencio

El exgobernador mendocino y actual diputado nacional, Alfredo Cornejo, estuvo como invitado en el programa Terapia de Noticias, de La Nación+, en la noche del lunes. Y, en el marco de la polémica aparición de Jaime Durán Barba, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) salió fuertemente al cruce.

El principal asesor del presidente Mauricio Macri dijo, por un lado, que "Cristina Fernández es la mujer más brillante de la historia argentina", argumentando que "ha sido dos veces presidenta, ha sido senadora, ha sido todo lo imaginable. Ha permanecido en el poder 20 años y diez años en Santa Cruz. Y no es como Isabelita Perón".

Mientras que, por otro lado, tuvo palabras también para el expresidente, pero no de tanto elogio. "Macri hizo lo que pudo, no daba para más. Creo que él no va a irse de la política, pero no estoy seguro de que intente ser presidente otra vez. Ya fue. Hizo lo que pudo".

Estos comentarios coinciden con la reaparición de Mauricio Macri, luego del traspaso de mando el 10 de diciembre, donde se lo vio al político en una reunión con militantes del PRO, en Villa La Angostura. En ese encuentro, el exmandatario tuvo algunas declaraciones un poco comprometidas, ya que habló de la toma de la deuda y sobre los "palos en la rueda" que le puso el radicalismo.

En primer lugar, Cornejo se encargó de desmentir esto último y aseguró que "el radicalismo acompañó más de lo razonable en muchos aspectos".

"Sí creo que el expresidente Mauricio Macri hizo una gran contribución a la coalición Cambiemos, a que podamos tener equilibrio en la Argentina, a que podamos tener alternancia, con quedarse callado en este mes y medio. Me parece que debe continuar en esa misma dirección. Su mayor contribución es la prudencia, en estos tiempos", sumó.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-1-27-20-21-44-guzman-y-la-negociacion-de-la-deuda-argentina-nos-fue-muy-bien

Y aseguró que "han querido instalar que la deuda que se tratará el miércoles (29/1) en el Congreso, es la deuda que contrajo Mauricio Macri. Y la verdad que es una deuda que va mucho más allá de Macri, la que se va a renegociar con los bonistas, con el Fondo Monetario". Es por esto que, para Cornejo, este tipo de declaraciones (del expresidente), sean en el marco que sean, no contribuyen.

"Ellos están construyendo un relato, que todo esto es culpa de los cuatro años de Macri. Y la vedad que la Argentina, del 2010 a esta parte (actualidad), objetivamente no crece. Tenemos el mismo PBI del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner", resaltó con firmeza.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-1-27-18-28-11-fernandez-lamentablemente-esta-lleno-de-agoreros-de-odiadores

Remarcó que "Macri no puede ser el líder de la oposición o el único líder. No puede ser porque Argentina necesita confiar en sus dirigentes y si él tomó la decisión de ir al FMI, no puede responsabilizar a sus subalternos, él la tomó con base en un proceso de deliberación en el cual el radicalismo no participó activamente, con lo cual se tiene que responsabilizar él. Los funcionarios los eligió Macri, debe hacerse cargo".

Y, por otro lado, sobre los dichos del exjefe de Gobierno porteño, Jaime Durán Barba, expresó sin dudar: "Es un provocador que no ha contribuido en lo más mínimo en el gobierno de Macri. El expresidente, por lo menos, se sometió a elecciones. Es un consultor que da opiniones y provoca. Su ego le juega una mala pasada, es un inútil. Sus contribuciones han sido bastante pobres. El expresidente es el que lo avaló y escuchó muchas veces su consejo, por encima de toda la estructura política".