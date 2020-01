Diez momentos en que la moda marcó un antes y un después en la historia de las mujeres

Hubo épocas en que cosas tan simples como colores, cortes y diseños innovadores de ropa nos empujaron un paso adelante en la lucha por conquistar nuevos espacios y derechos.

Este es un repaso por las situaciones clave, en donde la moda se convirtió en un arma a favor de la igualdad.

Los colores del movimiento sufragista

Su lema principal era Give Women the Vote (Den a las mujeres el voto), cuyas iniciales en inglés coincidían con las iniciales de los colores que elegían para sus carteles y vestidos: green (verde), white (blanco), violet (violeta).

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-1-23-8-28-12-como-armar-la-valija-para-las-vacaciones-y-no-llevar-el-vestidor-entero

La bikini

Recién después de la Segunda Guerra Mundial se aceptó el traje de baño de dos piezas. Los ombligos eran una parte del cuerpo censurada, por lo que al principio las bombachas eran lo suficientemente altas como para taparlos. Estrellas como Ava Gardner y Marilyn Monroe lo lucieron en sus películas.

El sello Coco Chanel

Suprimió el corsé de la figura femenina, puso de moda el corte garçonne (siendo una de las primeras en llevar el pelo por encima de los hombros) y, sobre todo, fue la diseñadora que le puso pantalones a las mujeres.

Marlene Dietrich, una diva en pantalones

Cambió el status quo de la época vistiendo –en los años 30- pantalones y prendas masculinas. Su actitud y sus piernas demostraron que la feminidad extrema también se podía manifestar a través de un buen smoking.





https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-1-27-9-27-5-hay-cosas-que-nunca-deben-faltar-en-un-neceser-de-verano

El corpiño como símbolo de opresión

En los 60 la quema de corpiños se manifestó como un acto de libertad y de lucha contra la opresión que puede simbolizar esta prenda íntima.

La minifalda

La diseñador británica Mary Quant generó escándalo cuando, a principios de los 60, lanzó al mercado la minifalda. Una propuesta ideal para el estilo pop que reinaba en la época.

El 'smoking' femenino

Yves Saint Laurent presentó en su colección femenina de 1966 una prenda que estaba pensada solo para hombres. ¿Cómo olvidar a mujeres como Diane Keaton o Catherine Deneuve luciéndolo?

El uniforme del cuento de la criada

El vestuario de “las criadas” (obligadas, en la ficción, a tener los hijos de otras personas) se convirtió en un símbolo de lucha en distintas partes del mundo, incluyendo la Argentina, durante el debate por la interrupción legal del embarazo (ILE).

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-1-21-8-17-53-como-programar-unas-vacaciones-sin-excesos

Remeras con inscripciones

El lema del ensayo de la activista Chimamanda Ngozi Adichie, “we should all be feminists”, cobró importancia en 2017 cuando la directora creativa de Dior subió una remera con ese mensaje sobre la pasarela, en 2017.

Todos los talles

En los últimos años las marcas de ropa comenzaron a darse cuenta de algo: nuestros cuerpos son todos distintos y todos están bien. Por eso hay, cada vez más, moda para todas.

¿Qué otros momentos creés que nos falta incorporar en este listado?

#SomosRegias #SomosMujeres