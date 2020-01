Alemania confirma el primer infectado por coronavirus

El cuarto infectado con coronavirus es un hombre alemán, de la zona de Baviera. De esta manera se transforma en el primer ciudadano germano al que se le diagnostica este virus.

De esta manera se suma a los tres registrados en Francia. Europa, que hasta ahora había observado la evolución del virus en la lejanía, se activa para hacer frente a la epidemia, informa el portal EuroNews.

"En Francia disponemos de un test de diagnóstico rápido -explicó en rueda de prensa del director general de Salud, Jerôme Salomon-. Eso nos permitirá tranquilizar a las personas con síntomas, que en pocas horas podrán descartar la enfermedad o tener una confirmación".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-1-28-7-28-17-murio-el-nene-atropellado-por-un-caballo-en-santa-rosa

Siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, los gobiernos europeos también se movilizan para sacar a sus ciudadanos de la ciudad de Wuhan y su provincia, la llamada 'zona cero' del virus. Es el caso de España, Alemania, Francia y el Reino Unido, que aceleran los preparativos para la evacuación.

Ya son 106 los casos confirmados en China

Mientras en China, el número de muertos por el coronavirus de Wuhan ya ha superado el centenar. Según las cifras que ha dado a conocer este martes la Comisión Nacional de Sanidad de China, en las últimas 24 horas han fallecido 25 personas más y el total de víctimas mortales alcanza los 106 en todo el país.

El número de casos confirmados es de 4.515, más de 1.700 más que el lunes. Entre los enfermos, 515 se encuentran en estado grave. El número de casos sospechosos roza los 7.000, mientras que se mantiene en observación a casi 45.000 personas, indicó el diario El País de España.

Además de Wuhan, la ciudad donde comenzó la epidemia, y su provincia de Hubei, los casos de víctimas mortales se han dado ya en Pekín, Shanghái y las provincias de Hebei, Heilongjiang (noreste de China), Henan (centro) y Hainan, en el sur. Tíbet, que se mantiene como la única provincia donde no se ha informado de casos, ha anunciado que impondrá una cuarentena de catorce días a todos sus visitantes.

Una posible vacuna

Al mismo tiempo, científicos de todo el mundo trabajan de manera conjunta para tratar de desarrollar la vacuna que salve a los ciudadanos de los letales efectos del nuevo virus originado en la ciudad china. La comunidad científica trata de anticipar su posible evolución.

"Esta vez, vigilamos de cerca la situación pero, debido a la diferencia entre los coronavirus y otros virus, no hemos visto una clara mutación del virus hasta ahora, ya sea de muestras ambientales o de muestras obtenidas de pacientes contagiados. Pero basándonos en estudios de virología, el virus no se convertiría en lo que es ahora mismo si no hubiera habido alguna mutación", declara Gao Fu, director del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades.