Octavio Colman: conciencia social y ritmo de hip hop

Sobre bases que algún trapero podría utilizar para cantar un tema de amor, sexo o drogas, Octavio Colman lanza: “Voy a confiar en mi gente, en la que veo en la ciudad, no en el capanga con guita que ahora vive en Dubai”. “Además de tener un sonido de música urbana, hay un mensaje de música urbana: transparente, directo y real... Como el hip hop en sus inicios, con un mensaje social y contando cosas propias desde lo real y los valores”, explicó a El Ciudadano sobre su proyecto artístico el cantante y compositor mendocino.

“El propósito es revalorizar mediante la música y el arte lo que son los valores y las buenas prácticas, tratando de dar siempre un buen mensaje”, recalcó Colman, quien reconoce que “a veces cuando escuchás un rap con un mensaje político súper duro pensás: ‘Uh, que embole’”, y por eso, él pretende hacer “algo más disfrutable, porque puede haber mucho contenido pero hay que llegarle al espectador de una forma atractiva, educando con la música, porque por el contrario, cuando te ponés a escuchar algo muy masivo como el reggaetón -por ejemplo- está copado porque te divertís, pero está todo vacío de contenido. Yo quiero buscar el equilibrio”.

En esa intención de decir algo importante a través de un sonido agradable es donde Octavio Colman encuentra su conexión con el rock, y no es casualidad, ya que el mendocino admite que su primer ídolo es el gran Charly García. “Estoy muy influenciado por Charly, es un genio que te hablaba de la dictadura o de cosas muy fuertes y a su vez metía un hitazo que se bailaba en cualquier discoteca o club. Charly fue uno de los más me tocó, el tema Fanky me pareció re groso ponele”, aseguró el artista que también reconoció la influencia del dúo boricua Calle 13: “Me gusta el hecho de que pueden fusionar un montón de géneros, pueden ser multiculturales, pero siempre manteniendo el rap como base”.

Aunque lo venía craneando desde mucho antes, el proyecto de Colman es muy reciente (”Hace dos años que escribí la primera letra”, contó), en las plataformas digitales –Spotify, Youtube y las demás- ya hay algunas canciones y un EP de cinco temas para escuchar. Pero la novedad en este 2020 en el que sueña con “participar de algunos festivales provinciales importantes”, es el lanzamiento del espectacular video del tema Recesión.

Sobre el clip disponible en Youtube que fue dirigido por Mauro Henriquez y producido por Maurito Ferrari, Colman dijo: “Salió en los primeros días de enero y muestra la realidad económica, social y política en Latinoamérica. Refleja la lucha de las personas de clases media y baja contra las personas que tienen grandes intereses políticos y económicos”.