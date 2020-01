Hay cosas que nunca deben faltar en un neceser de verano

En notas anteriores te contamos sobre protectores solares y repelentes, que son la vedette estrella de esta temporada del año. Pero hay otros productos que también resultan indispensables a la hora de salir de viaje o pasar tiempo al aire libre.

Como ya te adelantamos, proteger la piel del sol es fundamental, pero eso no quiere decir que alguna vez algún miembro de la familia no se lo renovó adecuadamente, o no usó el factor indicado, y puede presentar irritación en la piel. Para esto no puede faltar:

Algún gel refrescante con aloe vera (esos verdes que encontrás en cualquier farmacia).

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-1-21-8-17-53-como-programar-unas-vacaciones-sin-excesos

En ese momento en que la piel y el cabello son sometidos al sol, el cloro de la pileta o la sal del mar, te recomiendo que tengas a mano:

Crema corporal hidratante.

Crema facial ligera hidratante.

Protector solar facial.

Protector solar corporal.

Crema para peinar o unos spray ligeros con factor de protección UV, es decir, que más allá de suavizarlo ayudan con su cuidado. Si tu presupuesto no puede abarcar tantas cosas, llevá tu acondicionador, lo colocás antes de meterte al agua ¡y listo!

Debés pensar que te estamos sugiriendo que salgás con un bolso tamaño XL repleto de productos, pero no, todo entra en un neceser de tamaño mediano. Y lo decimos con experiencia en el asunto.

Si vas a pasar el día al aire libre, no debe faltar:

Repelente de mosquitos.

Esa maravillosa cremita de color rosa (ahora también viene incolora) que existe desde que éramos niños y que lo alivia todo.

Banditas (de esas que curan).

Recomendación: comprá en tamaños pequeños todo lo que vas a llevar en tu bolso. Son mucho más fáciles de transportar y más sustentables, pero recordá que todos los productos tienen vencimiento, y por lo tanto, si sobra mucho no siempre llegan a estar en buen estado para la próxima temporada.

Más allá de su fecha de vencimiento, tené en cuenta que entre las recomendaciones de los fabricantes, hablan de mantener el producto a determinada temperatura, que no se exponga a sol y que el envase debe estar perfectamente cerrado, etcétera, y esto no siempre se cumple.

Ni hablar de la cantidad de cremas o protectores que quedan con resabios de arena. Esos que en la playa odiamos cuando lo pasamos por el cuerpo y raspa, y después cuando tipo mayo los ves y te morís de la nostalgia.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-1-23-8-28-12-como-armar-la-valija-para-las-vacaciones-y-no-llevar-el-vestidor-entero

Te aclaro que eso no es bueno para la conservación, por lo tanto, es mejor que ese tipo de productos se terminen junto con la temporada; ese es al menos mi consejo.

Y si hablamos de protección infaltable:

Unas gafas de sol, con buen factor de protección UV. Actualmente las ópticas cuentan con una amplia gama de productos de marcas alternativas, que son de buena calidad y cumplen su función sin ser demasiado costosos.

¡Ahora sí, ya estás lista para salir a pasarla súper y olvidarte por un rato de todo!

Carpe diem (“disfruta el momento”).

#SomosRelajadas #SomosRegias #SomosMujeres