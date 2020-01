Estatales esperan la apertura de paritarias para pedir por la cláusula gatillo

A mediados de enero, el gobernador Rodolfo Suarez anticipó su postura de cara a la apertura de paritarias y expresó que no habrá cláusula gatillo para estatales. Esto causó gran revuelo y desde distintos gremios mostraron su descontento.

Roberto Macho, secretario general de ATE, se refirió a las paritarias en radio Mitre: “La única cuota que lleva el pago de cláusula gatillo es la del mes de diciembre que se liquida ahora con los haberes de enero. Por otro lado, cláusula gatillo es una herramienta que conseguimos los trabajadores para que nuestro salario no esté por debajo de la inflación. Por ende no tener tanta pérdida del poder adquisitivo".

Contó que le solicitaron al Gobierno provincial la apertura de paritarias, pero este pidió que aguarden el tratamiento del Presupuesto. "Nosotros vamos a intimarlos esta semana, para que abra la paritaria. Es totalmente necesario para empezar a negociar. Hay cuestiones que tenemos que tener en cuenta que tiene que ser en blanco. No podemos tener un aumento salarial de ningún trabajador estatal en Mendoza por debajo de los índices de inflación, porque si no estamos haciendo un ajuste sobre el salario de los trabajadores", advirtió Macho.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-1-27-11-29-13-lanzan-plan-para-mejorar-la-infraestructura-escolar-de-todo-el-pais

Sobre la cláusula gatillo, remarcó que solo sirve para no estar por debajo de la inflación. “También tenemos que ver qué hacemos con los 2800 trabajadores que están en negro en la provincia de Mendoza y que ya tendrían que estar en blanco. Son varias discusiones las de este año. Frente a eso, se buscarán los mecanismos para que el trabajador no tenga pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación", expresó, además de remarcar que la espera de este diálogo "no puede superar la primera quincena de febrero".

"La cláusula gatillo se creó en el 2017, con la intención de que no estuvieran los salarios por debajo de la inflación. En el 2018 se aplicó en todos los sectores y los salarios no perdieron tanto. Frente a esto, si vos planteás una paritaria o entregás una paritaria por debajo de la inflación, que tampoco se sabe cuánto será para el 2020, directamente el ajuste va al salario de los trabajadores. Si el salario está por debajo más vale que no habrá paz social en la provincia, porque vamos a estar en la calle reclamando", remarcó Marcho, coincidiendo con la opinión de Sebastián Henríquez, secretario general del SUTE.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-1-27-9-1-39-preocupacion-en-las-industrias-basadas-en-el-conocimiento

Gracias a este ajuste automático de haberes, durante el último año de la gestión de Cornejo, el sueldo de los estatales cerraron con un incremento acumulado, en promedio, del 54%. Pero el exgobernador y actual diputado nacional, aseguró que la cláusula gatillo había sido un error, ya que habría afectado las cuentas provinciales.

"Fue un error que lo hizo durante tres años entonces. Para nosotros no fue un error sino una conquista. Pero nosotros vamos a mostrar los números y estudios que hemos hecho, inclusive con los mismos índices del Gobierno provincial", dijo.

Por otra parte, habló sobre la reincorporación de los trabajadores despedidos durante la gestión anterior. "El Gobierno de Macri despidió a más de 60 estatales y ATE a nivel nacional ha comenzado con los programas para reincorporarlos".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-1-27-7-41-9-opinan-que-a-pesar-de-llegar-tarde-la-tarjeta-alimentaria-les-sirve-a-miles-de-mendocinos

Indicó por último que "paritaria nacional no hay, esta semana habrá paritaria docente para fijar pisos salariales e incentivos. Pero paritaria con ATE no se ha abierto. De todas maneras, siempre las paritarias a nivel nacional se abren en el mes de marzo o abril, acá se tendría que haber abierto en el mes de diciembre”.