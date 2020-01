El asesinato de Fernando Báez Sosa conmocionó a todo el país y en especial al mundo del rugby. Por eso, en las últimas horas se conoció un video que habla sobre lo ocurrido con el joven que perdió la vida en Villa Gesell y el impacto en el deporte.

Titulado "Perdón Fernando, el rugby no tiene la culpa", el corto de casi un minuto tiene una voz femenina que relata un mensaje emotivo que a los pocos minutos comenzó a viralizarse. Si bien se desconoce quien fue el autor del mismo, la página Web Rugby de Salta la publicó en sus redes sociales.

"Perdón Fernando, el rugby no tiene la culpa": el texto completo del video

Perdón, perdón por tener gente así en mi deporte. Perdón por haberle dado herramientas a esos chicos para golpear más fuerte. Perdón por no tener más restricciones en nuestros jugadores que tienen una preparación especial, pero yo no estuve ahí.

Y si no estuve ahí, eso no fue rugby. Eso fue otra cosa.

No peleaban por mí, no se defendían por mí, no siquiera por una camiseta, lo hacían por otra cosa: diversión, abuso de poder, odio... no lo sé, pero igual te pido perdón.

Como parte de la sociedad, no nos puede pasar esto. Que 10 cobardes maten a un indefenso, que les parezca divertido, que todos los que están viendo no lo frenen, que no sea la primera vez.

Echarle la culpa a un deporte es simplificar el problema para dejar de mirar y justamente, lo que necesitamos es mirar más profundo.