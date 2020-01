Thalía se filmó y tenía una basurita entre los dientes: las redes estallaron

La cantante mexicana de 48 años de edad, Thalía, dio que hablar en las redes sociales por un nuevo video que compartió y en el que se le “escapó” un pequeño detalle que generó risas y también fue motivo de burlas.

La intérprete de ‘Amor a la mexicana’ y ‘Arrasando’, se muestra en primer plano en un video que subió a TikTok, sin embargo sus seguidores, que parecen estar en todos los detalles y mirar los materiales que ella va lanzando con “ojo clínico”, se percataron de que en la grabación Thalía tenía algo entre los dientes.

Por presumir su cintura y deleitar a sus fans con un video suyo cargado de efectos que permite la nombrada red social, la cantante de ‘No me acuerdo’, no se percató de su limpieza dental, por lo que la sonrisa y sensualidad que emanó en el material, no fue suficiente para aplacar las duras críticas de sus fans en torno a la basurita o resto de alimento que le quedó entre sus dientes.

“Tiene un frijol en el diente”, “Están sucios tus dientes”, “¿Qué tiene en el diente?”, “Traes cilantro de los tacos que te echaste”, "qué asco me das", "Te perdono todo", le comentaron algunos de sus seguidores tras observar el clip de TikTok.

Sabemos que a la intérprete de novelas pero también famosísima cantante se le pueden perdonar muchas cosas, por lo que el detalle de la basurilla entre sus dientes quedará en el recuerdo como una perlita divertida, pero a propósito del tema no cabría al menos preguntarse si, ¿lo hizo adrede?...

Nunca subestimen el "poder de marketing" que tiene Thalía, ella sabe cómo llamar la atención de todas las maneras posibles por lo que no sería de extrañarse que haya buscado provocar ese furcio con un plan de promoción.