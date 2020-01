Lautaro Valenti, jugador de Lanús, vivió una madrugada de terror: fue secuestrado en la noche del viernes en Avellaneda, Buenos Aires, donde fue liberado unas horas después tras el pago de un supuesto rescate. Su representante habría aportado el dinero.

El jugador de 21 años había sido titular ante Aldosivi de Mar del Plata y tras el regreso, se encontraba junto a un amigo comprando en una pizzería cuando fue interceptado por delincuentes que lo secuestraron.

[ÚLTIMO MOMENTO] 🇱🇻🚨 Lautaro Valenti fue secuestrado junto a un amigo anoche en Avellaneda y liberado en horas de la madrugada. Su representante pagó el rescate. Lo más importante es que el defensor de #Lanús está bien. pic.twitter.com/0gXtQAr29w — Fortaleza Granate (@fortalezagrana) January 25, 2020

El defensor de 21 años, que no fue cedido por su club para jugar el Preolímpico Sub 23 con la Selección, no habría sufrido lesiones y estaría ileso, contenido por su familia.

las autoridades sospechan que se trató de un secuestro al voleo, mientras que la denuncia fue radicada la comisaría 1° de Avellaneda.