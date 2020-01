La 'Negra' Vernaci sobre Brandoni: "No está bien, envejeció mal”

La conductora radial Elizabeth Vernaci reflexionó al aire de su programa en Radio Pop sobre Luis Brandoni quien, en la marcha en homenaje al fiscal Alberto Nisman, le gritó “asesina” a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Paren, lo tienen que dejar, está grande Luis Brandoni. Es un actor de la c. de la lora, pero capaz que no sabe. ¿Se acuerdan de ese audio que mandó hace poco? ‘Nena, me dicen que ganamos’. Decía cualquier cosa, o sea, capaz que no está bien. No solo Gasalla envejece mal, todos vamos a envejecer mal de alguna forma”, comentó la conductora aclarando que está a favor de la libertad de expresión.

Quien también opinó sobre este polémico accionar de Brandoni fue el exjuez de la Cámara Federal, Carlos Rozanski, quien se expresó a través de su cuenta de Twitter.

“Cientos de personas aplaudieron ayer al virulento actor y a otras dirigentes del derrotado régimen de la derecha Macrista. Preocupante. Mañana, Luis Brandoni debería ser denunciado por alguna de las figuras penales en las que incurrió durante la conmemoración del 5 aniversario del suicidio de Nisman. Ese es el mejor mensaje democrático que podemos darle a la derecha violenta que saqueó al país durante 4 años”, afirmó.