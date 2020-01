Una pareja sanjuanina vivió aparentemente una dura estafa, ya que esta estuvo ligada al momento en el que sellaron su matrimonio. Acusan a la persona que estaba encargada del catering del evento, por no haber cumplido con el servicio pactado y además haberse hecho del dinero que los recién casados le pagaron para tal fin.

La pareja asegura que le pagó al hombre $40 mil, por un agasajo “de primer nivel”, este incluía sándwiches, empanadas, parrilla libre y copa helada, como así también las bebidas y ornamentación de su boda.

Al momento de la boda el hombre no apareció, según lo que denuncian los recién casados y la situación se tornó caótica, al punto de que tuvieron que salir a comprar fiambre, lo cortaron en pedacitos para “hacerlo rendir” y lo sirvieron en las mesas, según lo que aseguraron las víctimas a Tiempo de San Juan.

El acusado fue denunciado en la Comisaría 17º por Estefanía Carrizo (2) y Mario Veragua (36), la pareja que asegura que fue estafada.

Además, desde el Primer Juzgado de Instrucción les notificaron a ambos que la causa no corresponde al fuero penal, pero si al civil por lo que mediante las acciones que ya inició el abogado de la dupla amorosa, esperan que el acusado les reintegre el dinero pero descartan que termine preso.

“No estaba ni la parrillada, ni el helado, ni nunca llegó la pierna de ternera, ni la pizza, ni las bebidas. Ni siquiera el hielo trajo. Tuvimos que ir a comprar algunas bebidas y algo de fiambre que lo cortamos en pedacitos y los pusimos en platos. La gente -por los 100 invitados- se miraba la cara, una vergüenza”, aseguró Mario Varagua al nombrado medio.

Según explicaron, la pareja le había abonado al supuesto estafador el 70% del servicio, una cifra que equivale a $39.400 y el otro 30% se cancelaba una vez concluido el evento. “No les pagó ni siquiera a los mozos. No tenían plata ni para moverse, les pude que dar mil pesos para que se fueran en un remis. No cobró ninguno y ellos no tenían la culpa“, cerró la pareja en diálogo con el nombrado medio sanjuanino.