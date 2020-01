Cómo armar la valija para las vacaciones y no llevar el vestidor entero

Llegan las vacaciones y con ello la tan temida hora de armar las valijas. Muchas veces por el apuro de dejar todo ordenado en nuestro trabajo o casa, y acordarnos de las cosas que tenemos que llevar para nosotros y para nuestros hijos, terminamos llevado cosas innecesarias que ocupan mucho lugar, y al momento de vestirnos no tenemos lo necesario.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-1-21-8-17-53-como-programar-unas-vacaciones-sin-excesos

Hoy te dejamos algunos consejos prácticos para que esto no te suceda:

Intenta no preparar todo el día que salís de viaje. Si bien no es ideal que tengas todo en valijas mucho tiempo, lo ideal es que uno o dos días antes ya tengás previsto lo que vas a llevar por si tenés que lavar algo.

por si tenés que lavar algo. Dependiendo del lugar que tengás para llevar bultos, si viajás en avión podrás llevar una valija por persona, pero si lo hacés en auto dependerá del espacio del baúl, así que por ahí deberías pensar en un bulto para la ropa y otro destinado a zapatos (que ocupan más lugar) y accesorios. En mi caso, cuando viajo en auto destino un bolso para las mujeres de la casa, otro para los varones y uno para zapatos y accesorios, como por ejemplo pañales, secador, botiquín de remedios, etcétera.

Al momento de pensar en qué llevar, dependerá siempre de si vas a un lugar de calor o frío, pero la esencia siempre va a ser la misma: tratar de unificar looks para que podamos usar las distintas prendas en distintos momentos del día .

. Otro consejo súper importante es, si tenés tiempo, es que tratés de armar los outfits (por ejemplo un jean y un pantalón de tela y combinaciones de remeras y camisas para esas dos opciones) y los probés en casa antes de meterlos en las valijas. Muchas veces solemos tener en mente combinaciones que nos gustan en idea, pero luego en el momento de usarlas no nos quedan tan geniales como creíamos. Es más, tengamos siempre en cuenta que en vacaciones solemos comer mucho, por lo que debemos optar por prendas más sueltas y cómodas.

En base a esto, te aconsejamos que tratés de llevar colores que combinen entre sí. Por ejemplo, lo ideal es que llevés un par de zapatos (o sandalias) negro o nude como para que te combinen con cualquier look. Unas zapatillas blancas son indispensables en cualquier valija, ya que cierran un look casual de día o noche. Y un par de sandalias playeras que podás usar tanto para playa como para dar un paseo a la tarde.

En abrigos tratá de llevar solo uno o dos . Para mí, infaltables en mis valijas pueden ser una campera de jean, que sirve para playa, paseo de compras o cafecitos, y una campera de cuero negra, que usarás para salir más arreglada.

. Para mí, infaltables en mis valijas pueden ser una campera de jean, que sirve para playa, paseo de compras o cafecitos, y una campera de cuero negra, que usarás para salir más arreglada. Pensá en llevar monoprendas , que están muy de moda, ocupan poco espacio y las podés combinar con accesorios para cambiarlas y hacerlas más o menos arregladas según necesités.

, que están muy de moda, ocupan poco espacio y las podés combinar con accesorios para cambiarlas y hacerlas más o menos arregladas según necesités. Malla, gafas de sol, ropa íntima, botiquín de remedios y neceser de viaje son cosas que siempre deben ir. A eso tratá de sumarle sombreros, y no solo para los chicos… ¡¡porque tu piel también se cuida!!

Si viajás con chicos, pensá que a veces ensucian más ropa que los adultos, por lo que te recomiendo que elijás muy bien tus outfits ya que tendrás que dejar más lugar para su ropa.

A la hora del armado, hay miles de tutoriales hoy en día en YouTube. Es más, con la moda de Marie Kondo encontrarás mil videos demostrativos, pero por si no sos muy amante del mundo digital, te dejo algunos consejos básicos:

- Doblá la ropa en vertical porque permite que entre más cantidad, que no se arrugue y que no tengás que desarmar toda la valija para buscar una prenda.

- Poné lo más pesado, como zapatos, secador, etcétera, en la parte inferior de los bolsos o valijas.

- Cubrí los zapatos con bolsas, así no ensucias la ropa.

- Aprovechá y guardá las medias dentro del calzado para aprovechar el espacio.

- Meté la ropa interior en los rincones vacíos de las valijas.

- Guardá los artículos de higiene en bolsas tipo Ziploc para evitar desastres al llegar a destino.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-1-16-8-17-27--como-detectar-el-hambre-emocional

Y para finalizar, te dejo un último consejo: no llevés nunca el “por las dudas”. Si estás en media duda de que lo podrías usar o no, es mejor no llevarlo, si no llevarás un montón de cosas que solo tendrás que traer de vuelta sin usar.

Esperamos que te sirva ¡¡y que pases unas hermosas vacaciones!!

#SomosRelajadas #SomosMujeres