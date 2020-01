En la marcha número 2.180 de las Madres de Plaza de Mayo, la presidenta de la entidad, Hebe de Bonafini, aseguró que "sería sano" empezar a "meter presos" a algunos funcionarios de la gestión del ex presidente Mauricio Macri.

Además, se refirió a la reunión que mantuvo esta semana con el mandatario Alberto Fernández y dijo que "fue muy buena".

"La entrevista con el Presidente fue muy buena. Me escuchó más de dos horas. No le fui a pedir nada para las Madres, que nos hacen falta muchas cosas, sino para la Patria, que es la que más necesita. Tengo mucho para agradecerle al Presidente", expresó Bonafini.

La dirigente de Madres subrayó que el Gobierno recibió un Estado en el que está "todo podrido" y "falta de todo", por lo que "es muy difícil para los que asumieron tomar decisiones".

"No se puede pagar la doble indemnización ni echarlos con la policía, porque nos dirían que reprimimos. Tampoco se puede tenerlos sin hacer nada", dijo, haciendo referencia a los funcionarios nombrados a último momento por la anterior gestión.

Y, en ese contexto, señaló: "Habría que empezar a meter a alguno preso. No sé pueden llevar todo tan fácil. Como el que se llevó todo del Banco Nación. Ponerlos presos es sano. Pero nosotros los vamos a poner presos con causas, diciendo que en las arcas del banco no hay un mango, no como ellos que nos quieren meter presos con una sarta de mentiras".