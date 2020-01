Se viralizó otro video de una pelea callejera en Villa Gesell

Pocos días después del crimen de Fernando Báez Sosa, se conoció un video con otra brutal pelea en la peatonal de Villa Gesell, donde puede verse golpes y patadas en la cabeza a jóvenes que caían al suelo.

Matías, un joven de 24 años que recibió una patada en la cabeza y sufrió hematomas en ese sector del cuerpo, contó que el episodio se produjo en la madrugada del 8 de enero.

"Yo soy el que estoy tirado y me están pegando de a tres en el video", expresó Matías, quien aseguró que se encontraba con amigos.

Sostuvo que no conoce a los contendientes en la batalla, ni las causas por la que lo agredieron a él y los amigos.

El joven dijo que tras lo ocurrido con Fernando Báez quedó conmovido: "Me causó mucho dolor, porque es un chico joven, como somos todos en ese video, ojalá que no vuelva a ocurrir". En tanto, sobre las patadas que recibió en la cabeza consideró que "eso no se hace".

"Si vos tirás a alguien en el piso, si querés pelear, primero que se levante, pero pelear no sirve, todo se puede solucionar hablando", reflexionó.

"Por suerte me pude cubrir, Fernando quizás no tuvo esa resistencia", consideró Matías, mientras dijo que pudo recuperarse de las heridas solo, con la ayuda del hombre que les alquilaba a el grupo de amigos el lugar en el que paraban.