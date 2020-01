Cuatro proyectos en la Legislatura buscan combatir la corrupción política en la provincia

La corrupción política, los negocios para enriquecerse a costa del Estado, siguen siendo parte importante de las preocupaciones del ciudadano, y en consecuencia son perennes en la agenda pública. Con sonados casos en los últimos años, a todo nivel, y con la fuerte desconfianza ciudadana que se ha ganado la Justicia, una serie de proyectos en la Legislatura provincial buscan nuevas normas que ayuden a trabajar por la transparencia y dar herramientas novedosas de combate al flagelo.

María José Sanz, autora de los proyectos, lo explicó en CNN Radio Mendoza: “Hemos presentado cuatro proyectos, que tienen que ver con el mismo tema, y es cómo combatimos la corrupción, convencidos de que la sociedad, que somos todos nosotros, llegó a un hastío con este tema. Pero el paso posterior al hastío es lo que a mí me preocupa, que es cuando comenzamos a normalizar conductas, y esto no puede suceder. Tenemos que hacer algo firme y contundente para luchar con esto, seguir manteniéndolo en agenda, no naturalizar conductas que están definitivamente mal”.

Ficha Limpia

Para la legisladora sanrafaelina, “en todos los estados hay casos de corrupción, seguro que sí, pero también es cierto que en algunos hay justicia, y los corruptos van presos y se quedan presos, y en otros, la impunidad es más fuerte, no podemos permitir que sea una cuestión común”, y agregó que “en ese sentido pensamos en algunas estrategias. La primera de ellas la presentamos en octubre, es Ficha Limpia. Tuve el grato honor de conocer a quien fue fiscal de la causa de Lava Jato, y él me proporcionó muchísima información de cómo lo llevaron adelante en Brasil, y la verdad que tuve la suerte de que me corrigiera el proyecto él”.

Sobre el proyecto en sí, afirmó: “Queremos que ninguna persona que tenga causas por corrupción en segunda instancia –no hace falta llegar a la Corte Suprema- pueda acceder a cargos públicos electivos. Si alguien quiere ingresar a trabajar al Estado, en cualquier área, tiene que presentar un certificado de antecedentes penales, ¿y qué hacemos con los que ya cometieron actos de corrupción? Algo nos pasa a los argentinos que no estamos pudiendo salir de ahí, por eso estamos viendo qué herramientas dispone el Estado provincial para estos casos”.

Indultos

En otro orden, Sanz observó que “la Constitución prevé que el gobernador puede indultar o conmutar penas, que tienen que ver con la órbita provincial, pero aclara que no podrá hacerlo cuando se trate de funcionarios públicos en ejercicio de su función”.

Eso dio origen a otro de los proyectos, que detalló señalando: “eso me llevó a pensar en gente que no ha sido funcionaria pública pero ha robado al Estado, y¿ por qué el gobernador puede indultarlo? Por eso proponemos al decreto reglamentario a este artículo que nadie, haya sido funcionario o no, que cometió delitos contra la administración pública, pueda ser indultado. Tiene una aplicación facilísima y creo que todos estamos de acuerdo”, y concluyó afirmando que “si me pongo a verlo desde el sentido común, la capacidad de indulto avasalla lo que el Poder Judicial dictamina”.

También fue crítica con el sistema de protección que gozan los políticos, a partir de una herramienta creada con otros fines. “Con los fueros van pateando las causas para adelante, por eso insistimos con ficha limpia, que no se puedan presentar más para mantener los fueros. Ficha limpia es la puerta de entrada a la discusión de todos estos problemas. Los fueros son para la discusión parlamentaria no para lo que hago para enriquecerme”.

Juicio por jurado popular

Otra de las propuestas presentadas tiene que ver con el sistema de juzgamiento en casos de corrupción. Sanz destacó: “Estamos pidiendo que si alguien se mete con el dinero de los mendocinos, sea juzgado por mendocinos. No digo que los jueces no lo sean, pero estoy hablando del mendocino promedio, que lo va a hacer sin presiones, porque todos suponemos que hay presiones en el Poder Judicial. Si el ciudadano puede juzgar si hubo un femicidio, un homicidio, por qué no puede juzgar si alguien cometió un delito de corrupción”.

El trámite

En este tipo de proyectos, tan sensibles puertas adentro de la política, nunca es fácil lograr los consensos y acuerdos necesarios. No obstante ello, algunas voces opositoras señalaron estar a favor, aunque obviamente se discutirá la letra chica y se buscará introducir modificaciones en algunos puntos.

La Ley 9.106 es la que establece el mecanismo de jurados populares, y su implementación en Mendoza es bastante reciente, pero sus resultados han despertado satisfacción.

Las reservas van por el lado del humor social, que con el hastío y la indignación que ha generado la corrupción, cualquiera que enfrente un proceso de este tipo terminaría con sus huesos en la cárcel por esa misma desconfianza.

Esta presunción ha llevado a que en el texto presentado se precise que “cuando un hecho hubiera conmocionado a una comunidad de tal modo que no pudiera razonablemente obtenerse un jurado imparcial, el juez podrá disponer, sólo a pedido del acusado, en audiencia pública, que el juicio se lleve a cabo en una circunscripción judicial de la Provincia distinta a la que ocurrió el hecho delictivo”.

La diputada Silvia Stocco, de la oposición del Frente de Todos, agregó que en su bancada también existe un proyecto de similar tenor: “En el justicialismo consideramos que nadie puede estar en contra de esto, teniendo en cuenta que hablamos de transparencia. De hecho, cuando se trató la ley de juicios por jurado, la entonces diputada Liliana Ruiz presentó un proyecto similar a este”.

También se adjudicó un proyecto similar el diputado Mario Vadillo, de Protectora Fuerza Política, que nunca fue tratado. “Estamos de acuerdo con los juicios por jurado por una cuestión de transparencia, incluso pedí que se incorporaran los delitos por corrupción. Ni la UCR ni el peronismo quisieron tratarlo”, afirmó.