La escritora afroamericana, Alice Walker, dijo: "El consuelo nunca es mejor en un sitio que no sea en los brazos de una hermana". Por otro lado, el escritor estadounidense, Marc Brown, sostuvo que "en ocasiones, ser un hermano es incluso mejor que ser un superhéroe."

Estamos acostumbrados a que nos digan que la familia será el hogar eterno y donde jamás nos faltará el cariño, donde siempre vamos a poder acudir ante cualquier problema o adversidad que la vida nos ponga en el camino. Pero a veces, los lazos de sangre van aún más allá y nos sorprendemos con vínculos mucho más fuerte que la sangre misma: es el caso de las hermanas Morilla.

Le donó médula ósea a su hermana y le regaló una nueva oportunidad de vida

La vida de Nimsi y Zamira cambió para siempre y lo mejor de todo es que es por un acto de amor eterno entre ambas. Todo comenzó allá por el 2017, cuando se terminaba el año. Zami comenzó a sentir algunos dolores de pansa pero no parecía nada preocupante. Al acudir a diferentes centros de salud le decían que podía tratarse de cosas menores por lo que era medicada y enviada a su casa nuevamente.

Cerca de marzo del 2018 se realizó algunos estudios ya que la molestia persistía y allí comenzó el problema. "Cuando la acompañé ella me miró con una cara triste y me di cuenta que había aparecido algo que no era bueno" contó Nimsi a este diario. Inmediatamente su hermana quedó internada durante algunos días. La mala noticia fue que le diagnosticaron linfoma de hodgkin (cáncer de una parte del sistema inmunitario llamado sistema linfático. El primer signo de la enfermedad de Hodgkin es un ganglio linfático de gran tamaño).

Así, comenzó el proceso de las quimioterapias, distintas medicaciones e internaciones durante todo ese año. La solución era un trasplante de médula ósea. En primer caso los médicos quisieron optar por buscar en el entorno familiar para encontrar compatibilidad. "Del momento uno sabia que era yo y fui convencida que era yo" expresó la joven para sorpresa de todos los médicos teniendo en cuenta que la compatibilidad entre hermanos se da solo en un 30% de la población mundial.

Después de someterse a muchos estudios para determinar que Nimsi se encontraba en buen estado de salud y sin problemas para afrontar un trasplante, ambas fueron trasladadas a la provincia de Córdoba. Allí se llevó a cabo la acción, el 8 de enero del 2019.

Así lo reflejó en su cuenta de Instagram:

El proceso duró alrededor de seis horas y luego de esto Zamira fue aislada totalmente para poder recibir las células del cuerpo de su hermana. Pese a haber escuchado pronósticos negativos en caso de que su cuerpo rechazara la intervención, logró recibir el alta a los pocos días y en la actualidad disfruta de su nueva vida que Nimsi le otorgó. Fue madre y lleva adelante una vida saludable y llena de amor.

De esta manera estas hermanas nos demuestran que más allá de diferentes panoramas, alentadores o no, a través del amor se logran cosas inimaginables e increíbles como donar vida. Sin dudas que la vida para las hermanas Morilla no volverá a ser la misma y llevarán esa unión de por vida, una unión que es muy fuerte y que se renovará día a día en cada latido de sus corazones.