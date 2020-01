El segundo motivo más frecuente que explica por qué aún no recibís tu tarjeta es la edad de tus hijos. La tarjeta alimentaria contra el hambre es solo para chicos de hasta 6 años inclusive. En caso de que estés embarazada (más de 3 meses) o tengas más de un chico con menos de 6, te van a depositar $6.000 todos los meses. Si tenés un hijo por debajo del límite de edad mencionado, vas a cobrar $4.000. Finalmente aquellos que tengan menores a cargo con 7 o más años, no van a recibir nada.

En otras palabras, el hecho de que no aparezcas en el padrón tarjeta alimentaria no significa que no la vas a recibir sino que tu ciudad todavía no está asignada a una nueva etapa de entrega.

¿Por qué todavía no recibís la tarjeta del plan contra el hambre? ¿Por qué no aparezco en el padrón? ¿Por qué me quitaron el beneficio?

