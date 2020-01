Lucas Vicino correrá en el TC Mouras durante esta temporada

Lucas Vicino confirmó su llegada al TC Mouras, la tercera categoría dentro de las fiscalizadas por la ACTC (Asociación Corredores Turismo Carretera), lo que significa otro gran salto en la carrera deportiva del piloto de 17 años.

El mendocino estará al mando de un Ford del equipo de Rodolfo Di Meglio, uno de los preparadores históricos de la divisional, que el año pasado manejó Nicolás Ghirardi y con el que subió dos veces al podio. El debut será el 9 de febrero en la apertura del certamen, en el autódromo de Concepción del Uruguay, aunque antes realizará una prueba en el trazado de La Plata, con fecha aún a confirmar.

“Estoy muy contento porque vamos a debutar en el TC Mouras, que es la escalera para poder llegar al TC, la más popular de Argentina y una categoría que me gusta mucho. Las expectativas para este año son buenas, no conozco el auto, no conozco mucho la categoría, pero estoy confiado en lo que puedo hacer y en el equipo que estoy”, señaló Vicino.

Y agregó: “Estoy muy confiado para la primera fecha y también para la prueba que haremos. Voy a realizar un buen trabajo previo para llegar en condiciones a la primera fecha, con buenos parámetros y sensaciones de cómo se maneja el auto para poder estar a la altura y en un gran nivel de entrada. Agradezco a todos los auspiciantes que hacen posible que esté acá y ojalá que sigan apoyando este año que lo vamos a necesitar bastante”.

El oriundo de Las Heras, campeón 2018 de la Fórmula Renault, disputó el año pasado toda la temporada del TC 2000, alcanzando una victoria y varios podios. Además realizó algunas competencias en la Clase 3 del Turismo Nacional, donde dejó una muy buena impresión. En un par de semanas estará debutando en el TC Mouras, para comenzar el ascenso y llegar en 2022 al Turismo Carretera.