Pablo Ventura, el joven liberado en la causa en la que se investiga el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, habló este miércoles públicamente por primera vez tras salir de la cárcel, y aunque escuetamente, dio detalles de lo que le tocó vivir.

"Tratar de a poco ir volviendo a la normalidad. Me siento mejor por suerte. La verdad fue muy difícil. Me trataron muy bien. Todavía es algo que no caigo", contó el joven en declaraciones a C5N.

Ventura, quien en la tarde del martes fue dejado en libertado por orden de la Justicia, afirmó que lo trataron "muy bien" mientras estuvo detenido y aseguró que se está apoyando en sus amigos y familiares. "Las personas saben cómo soy", aseguró.

¿Qué dijo su padre?

"Cada vez que estos chicos hacían una picardía decían que lo había hecho Pablo Ventura. Sinceramente no creo que ellos supieran que había muerto Fernando, por eso tiraron 'Pablo Ventura', como una broma. Lo han dicho como una joda más", comenzó a relatar Jose María, papá de Pablo.

El undécimo detenido por la muerte de Fernando Báez, Pablo Ventura, había sido liberado esta noche luego que la fiscal ya que su defensa presentó pruebas, algunas de las cuales aún se analizan, de que Ventura estaba en Zárate, de donde es oriundo, y no en Villa Gesell.

El padre aseguró que su hijo estaba "muy mal" y "hecho mierda" tras cuatro días preso, y relató cómo fue el reencuentro con él dentro de la unidad: "Cuando nos vimos, nos abrazamos y lloramos".

Informó además que, por indicación de la titular de la Unidad Funcional de Instrucción 6, Verónica Zamboni, quien lleva adelante la causa, permanecerán hospedados en un hotel de Gesell, a la espera del arribo a la ciudad del abogado defensor, Jorge Santoro.