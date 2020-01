El justicialismo está preocupado por las deudas de la provincia

Diputados y senadores, muy lejos del edificio del Poder Legislativo, hacen estudio pormenorizado del proyecto de Ley de Presupuesto 2020. Tanto oficialismo, como oposición que no existe contacto entre bloques, ni en lo más mínimo. Punto que aumenta una fuerte incertidumbre de lo que pueda suceder con el tratamiento que se le debería dar las primeras semanas de febrero.

Las posiciones se mantienen firmes, el justicialismo marcando preocupación por la deuda que dejó Alfredo Cornejo, cuando dicen que se fue expresando que dejó un estado ordenado que no necesita endeudarse y en el proyecto Rodolfo Suarez pide financiamiento por U$S 300 millones. Mientras, el oficialismo asegura que no existe crecimiento exponencial (SIC) de la deuda que dejó el hoy diputado nacional. Agregan desde el Barrio Cívico que por la Ley de Responsabilidad Fiscal, "la provincia tiene margen para toma de financiamiento”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-1-20-20-16-56-un-joven-mendocino-fue-golpeado-por-un-grupo-de-rugbiers-en-villa-gesell

Sí queda claro que la oposición le ha expresado en las últimas horas a la administración de Rodolfo Suarez que no existe negativa para tratar el proyecto de Presupuesto y que ven de buen agrado el diálogo que el gobierno ha iniciado con todos los intendentes para atender necesidades de cada comuna.

El PJ estudia números preocupado por vencimientos en dólares

El Ciudadano mantuvo un diálogo periodístico con el titular del bloque de diputados justicialistas, Germán Gómez, quien dijo: “Con nuestros asesores estamos estudiando los detalles finos que encierran los números del Presupuesto. La idea es, más allá de lo que hemos reclamado permanentemente del sinceramiento de las cuentas y de la situación financiera que atraviesa la provincia de Mendoza, estamos trabajando en la respuesta que le daremos al oficialismo sobre el tema, en particular sobre el endeudamiento que ya están solicitando”.

Cuando se le observó que era el primer Presupuesto de un nuevo gobierno provincial, respondió: “Entendemos que es la continuidad del Gobierno anterior y más allá que el gobernador sea totalmente diferente al anterior, la gestión en sí, es continuidad de la anterior”.

Y agregó: “Por eso desde nuestro espacio somos sinceros, nos preocupa si la provincia, en su actual estado financiero, podrá resolver y estar acorde para cumplir con las obligaciones que asumió. Este año necesita un financiamiento por $16.000 millones, el año que viene tiene importantes vencimientos, como el título Mendoza 21. Después una serie de vencimientos que desembocan en el otro título, el Mendoza 24. Todo esto que le describí son obligaciones en dólares”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-1-20-15-4-3-recomendaciones-para-hacerle-frente-a-la-ola-de-calor

También nuestro diario consultó con el senador Adolfo Bermejo (PJ), quien aseguró: “Estamos siguiendo la situación con suma preocupación, ya que el exgobernador Alfredo Cornejo, antes de asumir la banca de diputado nacional a finales de noviembre, dijo que la provincia tenía sus cuentas saneadas y que ya no necesitada más endeudamiento".

“Eso no es tan así por lo que está solicitando la actual Administración, un Presupuesto con endeudamiento. Algo que cambia nuestra postura, porque nos habíamos preparado a estudiar un Presupuesto sin endeudamiento”, explicó. “Por eso –agregó-, para nosotros, el mayor escollo es que aparece nuevamente el tema endeudamiento en dólares por U$S 300 millones. Sabemos que la provincia está sobreendeudada, lo que hace que nos detengamos a estudiar pormenorizadamente qué hacemos con el proyecto de ley de presupuesto”.

El senador destacó: “Desde el PJ vemos de buen agrado los encuentros que el Gobierno provincial ha comenzado a tener con los intendentes. Los municipios también están pasando por situaciones angustiantes, con problemas presupuestarios y con la gran dificultad que prestan servicios que no se interrumpen de higiene urbana, agua, alumbrado y cloacas, muy a pesar de que la recaudación ha caído por la crisis económica y financiera que nos afecta a todos. Eso es así, porque la gente lo primero que deja de pagar son las tasas municipales”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-1-20-12-58-14--como-acceder-a-la-moratoria-del-80-de-atm

El proyecto de Presupuesto contiene superávit y margen para obra pública

Por su parte, Jorge López, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, reiteró que “es un Presupuesto equilibrado, que tiene un superávit de $200 millones, que al total de gastos que encierra el Presupuesto de $175 mil millones, es ínfimo, por lo que lo calificamos de equilibrado”.

Para el legislador, este Presupuesto “es una buena noticia ante presupuestos de años anteriores que fueron deficitarios. Es cierto que viene acompañado por un pedido de financiamiento para sostener el nivel de actividad económica y el motor provincial que es la obra pública, con el objetivo de no afectar la generación de empleo”.

Sobre el remanido tema la deuda que dejó Cornejo, indicó que “los números están en la página oficial del Gobierno. Ahí están los datos de estado de stock de deuda pública y el estado de situación financiera de la Provincia. Se puede apreciar y analizar que no existió un crecimiento exponencial de la deuda que dejó la administración Cornejo”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-1-20-13-23-13-realizan-asamblea-en-el-lagomaggiore-por-el-fallecimiento-de-un-trabajador

Finalmente, subrayó lo que para su criterio es un dato lapidario: “Mendoza no está comprometida en cuanto a los indicadores de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que establecen que el 15% de las obligaciones anuales no pueden superar los ingresos corrientes. Esto significa que la provincia está lejos esos indicadores con un 11%, que implica un margen interesante para seguir financiando proyectos de infraestructura”.