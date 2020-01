Realizan asamblea en el Lagomaggiore por el fallecimiento de un trabajador

Este lunes por la mañana, trabajadores del hospital Lagomaggiore se reunieron en asamblea, movilizados por el suicidio de un compañero que hace tiempo pedía cambio de funciones en el nosocomio.

Analía González, jefa de Unidad de Consultorios, explicó en CNN Radio Mendoza: “Esto vine pasando desde el mes de septiembre. Este enfermero que trabajaba en terapia intensiva dijo que su mamá falleció en terapia. La presión psicológica era fuerte, respecto de una persona que puede trabajar en otro servicio. A raíz de eso, presentó notas al departamento de enfermería para que lo cambiaran".

Aseguró que en el mes de noviembre le dieron el pase a la guardia, pero luego, de un día para otro, lo removieron nuevamente a terapia por falta de personal.

“El 3 de diciembre presentó una nota a Recursos Humanos manifestando todo lo que le pasaba, y tampoco fue escuchado. Una cosa detrás de la otra, y lamentablemente, el martes de la semana pasada, debió haber estado muy angustiado por lo que le estaba pasando, y tomó la decisión de quitarse la vida. Un chico de 32 años, dejó a dos hijos chiquitos", agregó.

Frente a esta trágica situación, trabajadores del hospital se reunieron para pedir a las autoridades la separación del cargo a los dos supervisores y al jefe de la Unidad de Terapia. "Queremos que se hagan las acciones que correspondan, para evitar que les ocurra a otras personas. Esto lo venimos pidiendo desde el jueves".

Además, remarcó que "por la falta de personal" y por la "poca respuesta que se tiene desde el Ministerio (de Salud)", no se cubren los cargos y surgen las prestaciones eventuales que son solo para 15 o 20 días. "Que no haya enfermeros, no es responsabilidad de los enfermeros. A los enfermos tenemos que atenderlos", manifestó.

“Queremos que se haga la investigación que corresponde, si hay responsables que paguen. Además trataremos de ayudar a estos dos niños que quedaron (hijos del hombre fallecido), apoyar como compañeros".

Por último, denunció que no es la primera vez que algo así sucede, y que es momento de escuchar a las personas que se desempeñan en el lugar.