Defienden la pericia realizada por Gendarmería en el caso Nisman

El presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina (DAIA), Jorge Knoblovits, avaló la pericia realizada por Gendarmería Nacional en torno a la muerte del fiscal Alberto Nisman al señalar que "fue pedida por el tribunal y no impulsada por el poder político".

El dirigente se refirió al tema en el marco de una ceremonia realizada en Cementerio de La Tablada por el quinto aniversario de la muerte del instructor.

Knoblovits aseguró que "los aniversarios redondos son emblemáticos", aunque "por otro lado, más pasan los años y hay más injusticia y eso ahonda la herida".

En declaraciones a radio Mitre, el referente de la DAIA remarcó que "el caso AMIA también sigue sin justicia" y "cuando no hay justicia, hay memoria".

En ese sentido, ratificó que se reunió con Nisman tres días antes de su muerte y no vio "a un suicida", por lo que consideró que se trata de un asesinato.

"Además hay una determinación judicial del juez Ercolini que sostiene que fue asesinado", explicó.

"Eso le quita certeza a la justicia y mezcla la política con justicia. Me parece que no hay nada que hablar sobre esa pericia. Creo que fue una pericia pedida por el tribunal y no una impulsada por el poder político", manifestó sobre la pericia realizada por Gendarmería que la ministra Sabina Frederic quiere revisar.