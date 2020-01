Virus mortal se propaga en China afectando a casi 200 personas

Preocupa la propagación de un virus mortal en China. Se trata del coronavirus, que hasta el momento ha afectado a 198 personas; en tres de ellas causó la muerte.

El pasado jueves se detectaron los dos primeros casos en Tailandia y Japón, y autoridades chinas confirmaron una nueva oleada en Wuhan, capital de la provincia Hubei, en China central; allí se cree que se originó el brote. Por su lado, Corea del Sur confirmó este lunes su primer caso.

Según informa la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos de los cuales puede ser causa de diversas enfermedades humanas, que van desde el resfriado común hasta el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). Los virus de esta familia también pueden causar varias enfermedades en los animales.

Esta cepa de coronavirus se identificó por primera vez en Arabia Saudita en 2012. Hasta ahora, los datos sobre su transmisión, gravedad e impacto clínico son muy reducidos. Provoca síntomas similares a los de una neumonía, ocasionando fiebre y dificultades respiratorias.

Autoridades locales detectaron 59 nuevos casos el sábado y 77 el domingo, lo que elevó el número total de casos confirmados hasta la fecha. Frente a esto, en China se tomaron medidas de control extremas y aseguran tener la situación controlada.

passengers screened for coronavirus symptoms on a domestic flight out of Wuhan