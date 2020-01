Las tormentas en Alta Montaña ocasionan cursos de agua no permanentes, originados por los escurrimientos. Por las grandes pendientes, estas salidas adquieren gran velocidad produciendo importante arrastres de material, al mismo tiempo que generan erosiones considerables.

Desde Defensa Civil solicitan a la población extremar los recaudos y recomiendan en primer lugar, informarse sobre el estado climático de nuestra zona cordillerana antes de emprender un viaje o actividad, ya que pronóstico del tiempo generalmente es muy distinto al del llano.

En el caso de llegar hasta un arroyo o río, no meterse con el auto hasta el margen del mismo, sino dejarlo más alejado ya que de ocurrir una crecida puede arrastrarlo con sus ocupantes adentro. También se solicita no acercarse a la orilla de estos cauces de agua, ya que el suelo es cenagoso, tiene piedras y puede ser profundo con diferentes corrientes que desde la superficie no se visualizan.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-1-2-17-54-14-tres-delincuentes-armados-fueron-detenidos-en-godoy-cruz

Además, está prohibido bañarse en Potrerillos, Cipolletti, Agua del Toro, Agua del Tigre y Valle Grande. En estos espejos de agua el rescate es muy limitado. Sólo El Nihuil, Los Reyunos y El Carrizal tienen áreas permitidas para este fin.

Por otra parte es necesario respetar las señales de seguridad y advertencia como así también a las autoridades al efectuar una evacuación.

Desde DC piden vigilar siempre a los menores y ante cualquier emergencia, comunicarse al 911.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-1-2-17-23-10-rescataron-a-un-turista-que-se-descompenso-en-el-cerro-aconcagua

Problemas con las embarcaciones en El Carrizal

La División Náutica de la Dirección de Recursos Naturales Renovables, perteneciente a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial comunicó a la comunidad de navegantes y visitantes del embalse Carrizal, que la navegación en este espejo de agua, debido a su bajo nivel, se considera muy riesgosa, por lo que se recomienda evitar el ingreso de embarcaciones, hasta tanto se recupere el nivel de agua.

La disminución del volumen de agua, ha hecho emerger una serie de obstáculos que hacen que las personas que no navegan frecuentemente el embalse, por desconocimiento puedan colisionar con los mismos, con el riesgo de romper sus embarcaciones y quedar a la deriva, por lo que se sugiere evitar la botadura de embarcaciones, de cualquier tipo, al embalse Carrizal.

Fuente: Prensa Mendoza