La novia de Mike Amigorena está por tener a su primera beba

El actor compartió durante los festejos de Año Nuevo una dulce postal en las redes, acompañado de su novia, embarazada por primera vez. La foto muestra al actor y a su mujer posando con su embarazo en esplendor.

“¡Así te esperamos tueny, tueny!”, escribió el actor en Instagram, con su histrionismo usual, junto a la imagen en la que aparecen posando para una selfie.

“Estoy todo el tiempo hablándole a la panza, le digo Mielcita. Me vuelvo loco”, contó Mike en Involucrados sobre su debut en la paternidad.

Mike Amigorena disfruta del embarazo de su pareja, Sofía Vitola, con la plena convicción de que su máxima prioridad es el fruto de su amor con la lider del grupo Potra. "Lo vivimos juntos con una naturalidad notable. Me agarra en un momento en el que no estoy para otra cosa más que para dedicarme a esta personita hermosa que viene. No me queda nada pendiente, por eso soy para ella. Para las dos”, compartió.