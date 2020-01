Brenda Gandini habló de las fans de su marido y "marcó la cancha"

Instalados en Mar del Plata donde disfrutan de compartir escenario juntos en Desnudos, la obra que protagonizan junto a Luciano Castro, Sabrina Rojas, Luciano Cáceres y Mercedes Scápola en el teatro Neptuno, Brenda Gandini habló de cómo lidia con el furor que genera su pareja, Gonzalo Heredia.

Indagada por su personalidad, la mamá de Eloy y Alfonsina -frutos de su relación con el galán- se sinceró sin filtro: "Yo tengo mis principios y mis determinaciones en el sentido de que hay cosas que tolero y cosas que no", expresó en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

"Soy brava porque no soy una mina que la vas a poder pasar por adelante, soy bastante viva. Creo que nos tenemos que preocupar de las que parecen más santas. Yo soy tranquila pero si me hacés algo, reacciono. Quizás no tuve un exabrupto en público porque sé dónde tengo que tenerlo. Elijo los lugares, no me voy a exponer a una situación que no me beneficie", agregó según explica el portal Ciudad.

Luego, la entrevistada se refirió al fanatismo que despierta Heredia con las mujeres del público: "Ya estoy acostumbraba. Igual, siempre han sido muy respetuosas conmigo y cuando estoy con Gonzalo me dicen ‘permiso, ¿lo puedo saludar? Y yo les respondo ‘por supuesto’. Hasta lo pienso como espectadora, a veces te gusta o admirás a alguien que tiene pareja y no por eso vas a hacer algo contra su pareja. Es una cuestión de dar lugar a eso. Gonzalo se dedica a esto y las mujeres que lo van a ver al teatro, lo admiran, lo aman y sos fans".

"Está bueno, siempre que sea con respeto. El día que alguien se desubique, creo que no soy yo la que tiene que poner los puntos porque Gonzalo no me pertenece, es él el que los tendría que poner", cerró.