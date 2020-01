Aníbal Fernández pidió que "internen o mediquen adecuadamente" a Carrió

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández pidió hoy que "alguien se haga cargo" de la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, para que "la interne o la mediquen adecuadamente".

A través de su cuenta de Twitter, el dirigente peronista rechazó publicaciones de la ex diputada nacional, en las que recordó que en una entrevista había manifestado: "Le pedí a Aníbal Fernández que no me mande a matar".

"Dada las amenazas, desde entonces tengo custodia otorgada por la Justicia Federal", añadió la chaqueña en sus redes sociales.

Ante la acusación, el ex senador nacional respondió con ironía: "Solicito ayuda... Todo tiene su límite. Esta señora está muy enferma. Ruego que alguien se haga cargo del asunto y la interne o la mediquen adecuadamente. Por su condición de sucia, ruego abstenerse. No tiene solución".