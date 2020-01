En los últimos días la Administración Nacional de la Seguridad Social y el Ministerio de Desarrollo comenzaron a repartir la Tarjeta Alimentaria en área de gran densidad de población.

La semana pasada empezó la entrega en el conurbano bonaerense, a principios de mes se entregó en buena parte del litoral y en los próximos días se distribuirá en las provincias restantes.

La tarjeta alimentaria es exclusiva de la Asignación Universal por Hijo (niños de hasta 6 años inclusive), Asignación por Embarazo ( a partir de los 3 meses) y Asignación por Discapacidad.

Por eso y ante la gran cantidad de consultas por la Tarjeta Alimentaria, El Ciudadano reunió todas las consultas más frecuentes en una sola nota.

IMPORTANTE: Las entregas son automáticas y no es necesario hacer ningún tipo de trámite.

TARJETA ALIMENTARIA ANSES - TODAS LAS CONSULTAS

¿Por qué todavía no recibo la tarjeta?

¿Cómo consultar el padrón para ver lugar y fecha de entrega?

¿Cuánto pagan? (cantidad de hijos)

Principales características del plan AlimentAR

¿Qué es el la Tarjeta Alimentaria?}

Los motivos por los cuáles aún no recibiste el plástico (o no lo vas a recibir) son los siguientes:

Motivos por el cuál no entrás en el plan Argentina Contra el Hambre (AlimentAR)

No cobras Asignación Universal por Hijo

No cobras Asignación por Embarazo

No cobrás Asignación por Discapacidad

Tus hijos tienen años

Tenés trabajo en blanco

Tu pareja gana más del monto permitido (emergencia alimentaria)

Si no cumplís con alguno de los requisitos anteriores, quédate tranquila, que vas a recibir la tarjeta. El motivo por el cuál todavía no te la entregan es por las demoras. El estado va a repartir cerca de 4 millones de unidades y las entregas están segmentadas por etapas. Esto significa que tienen prioridad las áreas más vulnerables del país y una vez que se termine con esta etapa, se pasará a las zonas con menos necesidades.

Para enterarte sobre la fecha y lugar de recepción, deberás seguir el siguiente paso a paso:

1 - Entrar en el padrón de Desarrollo Social, ¿DONDE RETIRAR LA TARJETA ALIMENTARIA?

2 - Ingresar el DNI (ver foto)

3 - Hace clic en el botón azul con la inscripción "BUSCAR"

Automáticamente, en menos de 20 segundos, el sistema te va a informar sobre el lugar donde podrás retirar el plástico para comprar alimentos de primera necesidad.

Fecha aproximada y lugar de cobro llamando 130

Si no pudiste realizar la consulta online (celular) y necesitas saber dónde te entregan el plástico para la compra de alimentos básicos, deberás:

1 - Marcar el 130 (lunes a viernes de 7 a 20)

2 - Seleccionar la opción 0 correspondiente a la "Tarjeta Alimentaria".

3 - Seleccionar la opción 1 de "Más Información". Un operador de ANSES chequeará que cumplas con los requisitos y te informará sobre el lugar de entrega y la fecha aproximada.

IMPORTANTE: En las últimas horas, los beneficiarios denunciaron fallas en el sitio web de Desarrollo Social. Al parecer el sitio está "en construcción. En caso de que te aparezca una pantalla azul con la inscripción "Plan Nacional Contra el Hambre. En construcción" te recomendamos establecer contacto a través del siguiente enlace CONTACTO DESARROLLO SOCIAL y llenar la planilla con tus datos personales.

IMPORTANTE 2: En caso de no recibir respuesta (error), no te preocupes, vas a recibir la tarjeta. El problema es que tu ciudad aún no está designada y deberás esperar a la próxima etapa. La tarjeta te llegaría durante la primera semana de febrero.

Si tenés un chico vas a cobrar $4.000 mensuales para la compra de alimentos. No se puede sacar plata por el cajero.

mensuales para la compra de alimentos. No se puede sacar plata por el cajero. Si tenés más de un chico vas a cobrar $6.000 mensuales. Tampoco podés retirar dinero.

Informe: Orlando Tirapu

