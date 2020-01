Pidieron una picada en Carlos Paz y los "mataron" con el precio: estalló la polémica

Un grupo de amigos pasó un pésimo momento al pedir la cuenta luego de consumir una picada en un bar de Córdoba pero ubicado, en una de las villas más famosas y turísticas de la Argentina, Carlos Paz.

"Decidimos comer algo rápido, una picada", comentó en sus redes sociales (según informó Minuto Uno) María José, una de las protagonistas en torno a la polémica situación. La picada les costó $ 2.050, el "trago" $ 500; el chop $ 300 y "varios por dos" $ 600. Total: $ 3.450”.

La mujer se expresó así cuando comenzó a explicar que fue lo que les ocurrió y que terminó con una abultada cuenta que tuvieron que abonar, lo que hicieron de muy mala gana porque se sintieron estafados con la cifra final.

“Vino el mozo, le pedimos la carta y nos dijo que no tenían. Inmediatamente nos preguntó qué queríamos comer y le pedimos una picada para cuatro, dos limonadas, un chop y un fernet”, contó María José, todavía asombrada por el monto total de la comida.

Con la afluencia de público doméstico en varios puntos de la Argentina, muchos son los comerciantes que “se avivan” y sin motivo alguno dibujan los precios de sus productos o servicios, casi siempre en alza y nunca al revés, lo que produce el asombro de los visitantes. Algunos los eligen igual, otros buscan otra opción.

"Eran platitos de café con jamón, queso, aceitunas, maní y algo más de papas fritas. Cometimos el error de no insistir, supusimos que saldría algo más que en la ciudad de Córdoba pero no esta barbaridad. Sabemos que en Carlos Paz hay muchísimos lugares que trabajan muy bien y con otros precios; la idea no es criticar a la villa a la que amo y recomiendo. Es advertir que no hay que estar tan relajados, que hay que prestar más atención" dijo la mujer.

"Nunca pensamos que se avivarían así. No está bueno porque la gente viene a pasarla bien, a llevarse una buena experiencia y hay otros espacios que están buenísimos", cerró.

El debate quedó planteado en las redes sociales: ¿no miraron los precios antes de pedir?, ¿cómo queda la imagen del turismo local, ante ese tipo de situaciones o "trampas"?. Los internautas son los que tienen la palabra final a esta discusión.