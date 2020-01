El Ministerio de Desarrollo Social y Anses informaron sobre cómo consultar dónde retirar la TARJETA ALIMENTARIA., en el caso de que te corresponda.

Las entregas comenzaron en más de 30 ciudades del país, pero todavía quedan muchos lugares sin el beneficio.

En esta nota, El Ciudadano te comenta cómo consultar por internet (celular, computadora o tablet), el lugar de entrega de tu plástico correspondiente.

Recuerda que antes de realizar la consulta y retirar la tarjeta, deberás chequear que tus datos (hijos y personales) estén actualizados en la base de datos anses.

Esta iniciativa está enmarcada en el Plan Argentina Contra el Hambre (Argentina Unida).

ANSES - TARJETA ALIMENTARIA 2020

¿Dónde retiro la tarjeta? (consulta online y telefónica)

¿Qué documentación hay que llevar el día de la entrega?

Consulta Online

Para poder saber el lugar dónde retirar tu tarjeta alimentaria con saldo de $4000 o $6000 (dependiendo la cantidad de hijos y sus edades), hay que:

1 - Ingresar en el siguiente enlace: ¿DONDE RETIRO LA TARJETA? (padrón de Desarollo Social)

2 - Escribí tu número de documento (DNI) en el recuadro (ver foto)

3 - El sistema te va a presentar el lugar de entrega y la fecha aproximada.

Consulta Telefónica

Si no tenés internet y necesitas saber dónde te entregan el plástico para la compra de alimentos, deberás:

1 - Marcar el 130.

2 - En el menú principal, seleccionar la opción 0 "Tarjeta Alimentaria".

3 - Marcar la opción "Más Información". Allí, luego de una breve espera, un asesor de ANSES corroborará los requisitos y te dirá la fecha y lugar de cobro aproximada.

IMPORTANTE: La entrega es de carácter nacional y se hará por etapas.

IMPORTANTE 2: Para acceder a este beneficio no hace falta realizar ningún trámite.

IMPORTANTE 3: La tarjeta alimentaria solo le corresponde a los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (con chicos de hasta 6 años), embarazo ( a partir de los tres primeros meses) y discapacidad.

IMPORTANTE 4: Si no te aparece una dirección, es por que tu provincia está designada para otra etapa. Esto no significa que no la vas a recibir. (ver foto)

Para la entrega hay que llevar el DNI personal y el de tus hijos. Si la persona no lo tiene, no podrá recibir la tarjeta.

El Plan Nacional Contra el Hambre está enmarcado en un plan de acción de 100 días proyectado por el gobierno de Alberto Fernández para mitigar los altos niveles de pobreza que hoy padece la República Argentina.

Otras medidas paliativas fueron: bonos para AUH y Jubilación, descuentos en créditos, planes de trabajo como el plan Argentina Hace y pequeños aumentos compensatorio en los haberes por hijo.

Informe: Orlando Tirapu

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-1-16-23-5-54-argentina-trabaja-sacar-turno-inscripcion